Film Hranica od Agnieszky Hollandovej ocenia vo Vatikáne

Bratislava 29. septembra (TASR) - Nový film Agnieszky Hollandovej Hranica získal ďalšie ocenenie. Poľská režisérka si osobitné ocenenie Fuoricampo prevezme osobne vo Vatikánskej filmotéke za prítomnosti duchovných svätej katolíckej a apoštolskej cirkvi.



"Film bol vo Vatikáne premietnutý najvyšším duchovným v súvislosti s kontroverziou, ktorú vyvolal v Poľsku. Práve tam ho odsúdili niektorí katolícki politici. Napriek tomu bol počas premiérového víkendu najúspešnejším filmom v poľských kinách, kde ho navštívilo vyše 138.000 divákov," TASR informoval PR manažér Radomír Brhlík. Snímka príde do kín 19. októbra.



Hranica sa zaoberá vnútornou a vonkajšou hranicou z niekoľkých rôznych pohľadov: utečencov, dobrovoľníkov, pohraničníka a ženy, ktorá sa nedávno prisťahovala do regiónu. "Medzi citlivým pohľadom režisérky a pohľadom našej cirkvi na tému utečencov je úplný súlad. Príležitosť oceniť film v rámci Tertio Millennio Fest, ktorý je jediným filmovým festivalom na svete, ktorý vznikol na žiadosť pápeža (Karola Wojtylu) a ktorý sa organizuje spoločne so Svätou stolicou, to robí ešte významnejším," hovorí umelecký riaditeľ festivalu Gianluca Arnone.



Potvrdil, že Hollandovej a jej Hranici udelia za prítomnosti najvyšších vatikánskych predstaviteľov špeciálnu cenu Fuoricampo vo Vatikánskej filmotéke. "Táto čestná cena sa každoročne udeľuje filmu, ktorý dokáže pohnúť ľudským svedomím a preniknúť do svetlých, ale aj temnejších zákutí ľudskej duše," priblížil Arnone.



Festival Tertio Millennio, ktorý sa každoročne koná v Ríme a vo Vatikáne, sa vyznačuje bohatým programom pozostávajúcim z premietania filmov z celého sveta, diskusií s filmovými tvorcami, súťaží krátkych filmov a ďalších sprievodných programov. V roku 2017 sa stal súťažným festivalom. Udeľuje dve hlavné ceny a jednu špeciálnu cenu - cenu Tertio Millennio za najlepší súťažný film, cenu pre prvých troch finalistov Súťaže krátkych filmov a zvláštnu cenu Fuoricampo, ktorá tento rok patrí filmu Hranica.