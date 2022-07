NOVÝ FILM S K. RODENOM: Uverejnili oficiálny trailer komédie Indián

Bratislava 18. júla (TASR) - Jediní, ktorí majú právo súdiť film, sú diváci. Vyhlásil to herec Karel Roden, predstaviteľ hlavnej úlohy vo filme Indián. Tvorcovia snímky zverejnili oficiálny trailer. Česko-slovensko-poľská komédia bude mať premiéru v kinách v septembri.



Roden stvárňuje Ondreja, arogantného workoholika a nekompromisného obchodníka, vlastníka úspešnej firmy, vďaka ktorej v Nebraske dohodne svoj najväčší obchod. Cestou domov z Ameriky lietadlo prelieta nad indiánskym územím, kde sa pôvodní obyvatelia lúčia s náčelníkom Bielym Jeleňom. Jeho duch stúpa vzduchom hore a nedopatrením splynie s Ondrejovou skazenou mysľou. Zisťuje, že Ondrejov život je plný klamstiev, pretvárok a chýbajú mu hodnoty, ponúka mu pomocnú ruku na objavenie jeho lepšieho ja. Ondrej však nič meniť neplánuje, nemieni nechať myseľ napospas indiánskemu náčelníkovi. "Primárne je to komédia, ale mne sa na tom páčila tá nadstavba. To, čo je vo filme navyše. Má určité poslanie, ktoré má film mať. A je jedno, či som sa stal biznismenom alebo indiánom. Som zvedavý, čo to urobí s ´nedivákmi´, ktorí sa prídu na Indiána pozrieť. Práve diváci totiž majú jediní právo film súdiť," naznačil Roden.







Režisérom je Tomáš Svoboda, ktorý sa podpísal aj pod scenár spolu s producentom Patriziom Gente. "Prvotná myšlienka bola urobiť skôr crazy komédiu, čo sa ale veľmi rýchlo zavrhlo a prešli sme na cestu, na ktorej sme chceli vyprodukovať komédiu, ktorá bude mať nejakú hodnotu, hlbšiu myšlienku, kde posolstvo bude reflektovať dnešnú dobu," vysvetľuje Gente s tým, že napokon tvorcovia zmenili cieľ, chceli vytvoriť komédiu, ktorá "prinesie situačný humor a úsmevné zamyslenie sa nad podstatou premeny".



Režisér snímky si uvedomuje, že hranica medzi humorom a trápnosťou je tenká. "V našom filme sa toho báť nemusíte. Čakajú vás krásne lokácie, skvelá filmová hudba a zaujímavý príbeh. Je to vtipné, nebude núdza o komické situácie," avizuje Svoboda komédiu, v ktorej si ďalej zahrali Vica Kerekes, Martin Myšička, Lukáš Latinák či Juraj Kemka.