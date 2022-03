V komédii Mimoriadna udalosť diváci uvidia aj herca J. Plesla

Bratislava 5. marca (TASR) - V českej komédii Mimoriadna udalosť, s ktorou sa po filme Vlastníci vrátil do kín režisér Jiří Havelka, si zahral aj herec Jaroslav Plesl. Vo filme voľne inšpirovanom skutočným príbehom "splašeného vlaku" divákov zaujme ako jeden zo spolucestujúcich vo vozidle, ktoré nikto neriadi, dedič a majiteľ pohrebníctva a tiež nie príliš šikovný amatérsky kúzelník.



"On je ten, kto nesie tému ilúzie, ilúzie v hlave. Je inšpirovaný skutočnou postavou. Ivan Genov bol výrobcom luxusných rakiev z Uhlířskych Janovic, štylizoval sa do 30. rokov, chodil nalíčený podobne ako vo filme Jarda Plesl," priblížil pre TASR Havelka, ktorý vo svojom druhom celovečernom filme opäť uzavrel skupinu postáv do klaustrofóbneho priestoru.



Režisér a scenárista priznal, že v postave Ing. Iva Karavainova v podaní Plesla mnohí diváci vidia odkazy na čudného a diabolského Kopfrkingla, ktorého v kultovom diele Juraja Herza Spalovač mŕtvol (1968) presvedčivo hral Rudolf Hrušínský. "Filmových referencií, ktoré diváci zdieľajú, je mnoho, my sme ich nejako extrémne nezamýšľali, okrem toho, že sú tam postavy chlapcov z kapely, ktorí zasa nie sú schopní rozlišovať medzi realitou a filmom. Pri Jardovej postave tie reality tak pekne splývajú - svet živých a mŕtvych," poznamenal k svojráznym postávam novej komédie Havelka.



"Pre mňa je to postava takmer metafyzická, posúvajúca film do roviny pohrávania sa s inými svetmi a dimenziami. Je to nehovoriaci štylizovaný panáčik, ktorý pozoruje svet okolo seba, akoby do neho ani nepatril," povedal Plesl o svojej postave.



Plesl s Havelkom niekoľkokrát spolupracovali na divadelných projektoch. Možno aj preto by si vtipný a chytrý scenár filmu Mimoriadna udalosť dokázal predstaviť aj ako divadelnú hru. "Už zápletka, že strojvodcovi ujde aj s ľuďmi nezabrzdený vlak, je dokonalá a poskytuje toľko možností a situácií, ktoré sa môžu medzi cestujúcimi odohrať. A navyše je to český vlak a idú v ňom české povahy, ktoré vie Jirka dokonale vykresliť," uzavrel herec.