Jan Čenský, predstaviteľ mnohých filmových princov či kráľov, jubiluje

Bratislava 1. mája (TASR) – Český herec Jan Čenský sa po prvý raz sa pred filmovú kameru postavil ako študent pražského konzervatória v úlohe šatniara vo filme z roku 1978 Mapa zámořských objevů. Príjemný vzhľad a obľuba najmä u ženského publika ho predurčili aj na úlohy princov či rozprávkových hrdinov. Prvú takúto úlohu si zahral v rozprávke Bílá kočička (1979). Jan Čenský, televízny a filmový predstaviteľ princov, kráľov či lekárov, ale aj moderátor a dabér, bude mať v sobotu 1. mája 60 rokov.



Jan Čenský sa narodil 1. mája 1961 v Prahe. Herectvo študoval na pražskom Štátnom konzervatóriu. Jeho spolužiakmi na Hudobno-dramatickom odbore boli napríklad Lukáš Vaculík a Ondřej Vetchý. Herecké príležitosti dostával už počas štúdia a pre pracovnú vyťaženosť ukončil konzervatórium až v roku 1983. Po štúdiách pôsobil v Divadle pod Palmovkou, ale hosťoval aj v Národnom divadle v hrách Kráska a zvíře, Hrátky s čertem či Aristokrati.



Značnú popularitu dosiahol už v roku 1980 vďaka účinkovaniu v seriáli zo života študentov maturitného ročníka Zkoušky z dospělosti (1980) v réžii Jiřího Adamca. Seriál neskôr diváci prirovnávali k socialistickému Beverly Hills.



Veľký úspech mu priniesla aj rozprávka Princové jsou na draka (1980), v ktorej si zahral po boku krásnej princeznej v podaní Ivany Andrlovej. Snímku nakrútili pod taktovkou režiséra Jiřího Adamca v priebehu niekoľkých hodín. K rozprávke, ktorá patrí do zlatého fondu Českej televízie, zložili pesničky Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř. Čenský, ktorý v nej stvárnil mladého Honzu, v príbehu spieva s Andrlovou obľúbenú pesničku „Dělání, dělání, všechny smutky zahání, dělání je lék." Na stránke YouTube má pieseň viac ako päť miliónov vzhliadnutí.







Medzi jeho známe filmové úlohy patrí aj postava Hynka v komédii Když rozvod, tak rozvod (1982), v ktorej si zahral po boku Vladimíra Menšíka či Veroniky Žilkovej. Popri divadelných postavách účinkoval v televíznych seriáloch ako Návštevníci (1983) či Dlouhá míle (1989) a samozrejme v rozprávkach ako napríklad O princezně, která ráčkovala (1986), O nejchytřejší princezne (1987), alebo Bylinková princezna (1990).



Ešte pred Nežnou revolúciou podpísal dokument Několik vět. Jeho autori požadovali napríklad to, aby boli ihneď prepustení politickí väzni, alebo žiadali slobodu zhromažďovania sa.



Na začiatku 90. rokov minulého storočia nastúpil do divadla Ta Fantastika, ale pokračoval aj v úlohách pred televíznymi kamerami, keď účinkoval v rozprávkach Anička s lískovými oříšky (1993), alebo Sen o krásné panne (1995). V tej druhej si postavu princeznej zahrala vtedy 19-ročná rodáčka z Bratislavy Mária Podhradská. Tá neskôr prezradila, že bozk od Čenského v rozprávke bol pre ňu jej prvým bozkom.



Čenský je známy aj zo seriálov z lekárskeho prostredia. Primára stomatologického oddelenia stvárnil v seriáli Život na zámku (1995) a ako lekára Davida Suchého možno Čenského vidieť v seriáli Ordinace v růžové zahradě, ktorý sa vysiela od roku 2005. v jednej z častí si zahral aj sám seba. Účinkoval aj vo filmoch ako Léto s gentlemanem (2019), alebo Casting na lásku (2020).



V minulosti pôsobil aj v Divadle Na Jezerce, Divadle Hybernia, Divadle Litera, Divadle S. K. Neumanna, Divadle Viola aj v Divadle J. Průchy. V súčasnosti má angažmán v Divadle U Valšů. Na jeseň tohto roku by mal vystúpiť v úlohe zatrpknutého otca v muzikáli Láska nebeská v pražskom Divadle Broadway.



Čenský je aj dlhoročným moderátorom českej Miss. Venuje sa aj rétorike ako lektor komunikácie a etikety. Je ženatý a má syna.