Film Jedeme na teambuilding mieri do kín

Bratislava 9. januára (TASR) - Film od režisérky Zuzany Mariankovej a producentky Petry Polnišovej Jedeme na teambuilding mieri vo štvrtok (11. 1.) do kín. Rozpráva o korporátnom kolotoči, kde sa nájdu chvíle, keď procesy, reporty, harmonogramy a výkon idú bokom.



Tvorcovia filmu sa inšpirovali rumunským scenáristom Alexom Cotetom. Námet o korporátnej spoločnosti, ktorá ide na teambuilding, ich oslovil okamžite. Film rozpráva o tom, ako je premotivovaný korporátny zamestnanec Aleš (Jakub Prachař) namiesto povýšenia preložený svojím narcistickým šéfom (Alexander Bárta) do najhoršieho oddelenia vo firme - do call centra.



"Veľmi rýchlo však musí prísť na to, ako spolu s uletenou konšpirátorkou Marcelou (Petra Polnišová), neurotickým nihilistom Michalom (Vojta Kotek), vzornou Jitkou (Anna Polívková) a ďalšími bizarnými kolegami vytvoriť zohratú partiu," spresnili tvorcovia. Len tak môže počas teambuildingového víkendu poraziť bývalých kolegov, zachrániť svoje oddelenie pred zrušením a hlavne získať stratenú sebaúctu.



Herecké obsadenie pozostáva z kombinácie známych a neznámych tvárí. "K osvedčeným filmovým komediálnym hercom, ako sú Jakub Prachař, Vojta Kotek a Anička Polívková, sme postavili menej známych komikov z kultového Ostravského divadla MIR Robina Ferra, Bořivoja Čermáka, Ondřeja Malého a výborného komika z Brnenského Národného divadla Romana Blumaiera," priblížila Polnišová. Slovenské herecké obsadenie doplnili Alexander Bárta, Richard Autner a Róbert Jakab či influenceri ako Eva Kramerová a Samuel Procházka. Film sa nakrúcal poväčšine na jednom mieste, v Modre.