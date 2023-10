Film Jej telo predstaví na festivale v Tallinne aj Natália Germáni

Bratislava 22. októbra (TASR) - Životopisný film Jej telo zabojuje o cenu na medzinárodnom filmovom festivale Tallinn Black Nights (3. - 19. 11.) v Estónsku. Snímka o nadanej skokanke do vody Andrei Absolonovej, ktorá sa v dôsledku zdravotných komplikácií nestane jednou z najlepších športovkýň, ale zaradí sa medzi najlepšie pornoherečky, sa o ocenenie uchádza v kategórii Critics´ Picks. Do slovenských kín príde 23. novembra. TASR o tom informovala PR manažérka Perla Žinčíková.



"Záležalo mi na tom, aby snímka Jej telo bola akceptovaná aj ako umelecká, festivalová snímka a aby bola prezentovaná na zahraničnom festivale s medzinárodným publikom. Verím, že zaujme aj za hranicami našich krajín," uviedla k svetovej premiére česko-slovenského filmu jeho režisérka a spoluscenáristka Natálie Císařovská.



Svoje dielo pôjde do Tallinnu prezentovať spolu s kameramankou Klárou Belicovou, producentkou Katarínou Krnáčovou a s protagonistami Natáliou Germáni a Martinom Valihorom.



Prijať ponuku účinkovať v snímke nebolo pre slovenskú herečku jednoduché. Bola však zvedavá na herecké výzvy, ktoré jej film prinesie, a na spoluprácu s režisérkou, pre ktorú je snímka Jej telo celovečerným debutom. "Za filmom stojí v prvom rade režisér, ja ako herečka musím rešpektovať jeho víziu diela a scenára. Natália však exceluje v tom, že chce o všetkom komunikovať s hercami. Mnohé situácie sme menili priamo na mieste, je otvorená zmenám. Pretože to, čo funguje na papieri, nemusí vždy fungovať v aktuálnom reálnom priestore. Preto sme sa nedržali vždy len striktne textu, ale snažili sa, aby to fungovalo v rôznych vrstvách," komentovala spoluprácu Germáni.



Príbeh filmu je inšpirovaný životom veľkej športovej nádeje Andrey Absolonovej, ktorá v 90. rokoch ovládala v tej dobe veľmi obľúbený šport - skok do vody. V útlom veku sa stala päťnásobnou majsterkou Českej republiky v skoku z desaťmetrovej veže, na Majstrovstvách sveta obsadila 5. miesto, na Majstrovstvách Európy 3., bola členkou českého olympijského tímu. Dobre rozbehnutú kariéru ukončilo v 19 rokoch poranenie chrbtice. Následnou zhodou okolností sa ako krásna blondína dostala k foteniu nahých fotografií, neskôr k nakrúcaniu filmov pre dospelých.



Hlavnú rolu v príbehu stvárnila Natália Germáni, jej sestru Luciu, tiež skokanku, si zahrala Denisa Barešová. Ich rodičmi sú vo filme Zuzana Mauréry a Martin Finger, trénerkou Zuzana Stivínová.