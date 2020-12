Kino doma bude premietať aj na Silvestra

Bratislava 27. decembra (TASR) – Kino Lumiére Slovenského filmového ústavu (SFÚ) počas aktuálneho lockdownu rozšírilo program svojej virtuálnej kinosály v Kine doma.informovala o tom TASR Simona Nôtová, tlačová tajomníčka SFÚ.V silvestrovskom programe si Kino doma pripomenie otvárací film projektu z obdobia prvej vlny pandémie – francúzsku komédiu Zažiť to znovu od režiséra Nicolasa Bedosa.vysvetľuje Nôtová k uvedeniu divácky vďačnej snímky.Romantický aj dramatický film rozpráva o Victorovi, ktorý sa vďaka agentúre Cestovatelia v čase rozhodol zopakovať si tie najkrajšie chvíle života, keď stretol svoju životnú lásku.avizuje kino.Počas posledného dňa v roku uvedie kino aj niečo pre milovníkov hororových filmov – pásmo krátkych filmov Stopy hrôzy.Na netradičnej rozlúčke so starým rokom uvidia napríklad kultový film od Václava Švankmajera Světlonoš (2005), odohrávajúci sa v labyrinte tajomného mesta. Keď sa na mesto znesie noc, hlavného hrdinu na ceste do stredu labyrintu čakajú tri nebezpečné skúšky.Vo filme Pavla Soukupa Lesapán (2015) sa v mysterióznej atmosfére napätia lesný hájnik konfrontuje s netvorom, čo sa nemusí skončiť rozprávkovo.Klaustrofobická snímka Ruchoth Raoth (2017) režiséra Emila Křižku sa už úspešne premietala na mnohých filmových festivaloch po celom svete a z Las Vegas si odniesla cenu za najlepší herecký výkon. Názov filmu v démonológii označuje duše mŕtvych, vo filme sa svojim démonom musí postaviť hlavný hrdina, ktorého výčitky uväznili v bludnom kruhu nevedomia.Program virtuálneho kina prinesie počas lockdownu aj obľúbené filmové hity od rešpektovaných tvorcov. Diváci sa môžu tešiť napríklad na najnovší film poľskej režisérky Agnieszky Hollandovej – životopisnú drámu Šarlatán (2020) o živote výnimočného muža Jana Mikoláška obdareného zvláštnymi liečiteľskými schopnosťami.Do programu je zaradený aj životopisný dokument Maradona (2019) od oscarového režiséra Asifa Kapadiu o nedávno zosnulom legendárnom argentínskom futbalistovi.Virtuálnu kinosálu www.kino-doma.sk je možné sledovať len na území Slovenska. Filmy sa hrajú ako live stream v presne určený deň a čas. Súčasťou každej projekcie je čet s divákmi, do ktorého sa môžu alebo nemusia zapojiť. Vstupenky sú dostupné cez webstránku niektorého z kín: Kino Lumiére Bratislava, Kino Tatran Poprad, Kino Iskra Kežmarok, Kino Fontána Piešťany, Kino Úsmev Košice.