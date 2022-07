Pre milovníkov filmu je tu opäť projekt Kino pod hviezdami

Bratislava 29. júla (TASR) - Tretí ročník projektu Slovenskej filmovej a televíznej akadémie (SFTA) Kino pod hviezdami bude patriť filmom, na ktorých sa podieľali doterajší prezidenti akadémie. Ako ďalej informujú organizátori, pripravované novinky divákom predstavia tvorcovia a herci. Podujatie sa bude opäť konať v Bratislave aj Košiciach.



Slovenské filmy sa po pandemickej prestávke začali nakrúcať a mieria do kín. Pred každou projekciou tak dostanú priestor producenti a režiséri. "Divákom priblížime zákulisie tvorby filmu, uvidia prvé zábery, vypočujú si titulné skladby a dokonca sa budú môcť osobne stretnúť s obľúbenými hviezdami," avizuje prezidentka SFTA Wanda Adamík Hrycová.



Publikum na námestí pri Eurovea v Bratislave od 15. do 18. augusta a na Hlavnej ulici v Košiciach od 23. do 26. augusta uvidí snímky Záhrada, Muzika, Kandidát a Čiara, na ktorých pracovali prezidenti SFTA – Ondrej Šulaj, Zuzana Gindl-Tatárová, Emília Vášáryová, Marek Leščák, Martin Šulík a Wanda Adamík Hrycová. V programe si svoje nájdu aj najmladší diváci, figuruje v ňom i rozprávka režisérky Mariany Čengel Solčanskej Zakliata jaskyňa. Vstupné je zdarma.



Kino pod hviezdami opäť otvorí známa osobnosť slovenskej kinematografie. Po zosnulom Milanovi Lasicovi a po Emílii Vášáryovej sa tejto úlohy zhostí filmová a divadelná herečka Judit Bárdos. "Je pre mňa veľkou cťou pokračovať v tejto tradícii. Srdečne pozývam každého milovníka filmov," hovorí držiteľka ocenenia Slnko v sieti. Počas prvého večera uvedie aj titulnú skladbu očakávanej snímky Iva Trajkova Piargy. Pieseň v premiére naživo zaspieva speváčka Veronika Rabada. O ľúbostnej dráme, ktorá bude mať premiéru začiatkom septembra, porozprávajú aj producentka Sylvia Panáková a herečka Jana Kvantiková.



Prvý večer bude patriť na filmovom plátne dráme Martina Šulíka Záhrada. V poeticky ladenom filme z roku 1995 o mladom mužovi hľadajúcom samého seba si zahrali Roman Luknár, Marián Labuda a Zuzana Šulajová. Snímka získala viacero ocenení, medzi nimi päť Českých levov, Cenu Slovenskej filmovej kritiky či 1. cenu MTF Prix Italia v Bologni.