Film Knit's Island vznikol celý vo virtuálnej realite

Bratislava 26. marca (TASR) - Program slovenských kín je bohatší o film Knit's Island, ktorý celý vznikol vo virtuálnej realite. "Postapokalyptická videohra, ktorá sa síce odohráva vo svete plnom zombies, no až príliš pripomína súčasnosť," približuje snímku distribučná spoločnosť Film Expanded, ktorá novinku uviedla do slovenských kín 21. marca.



"Dokumentárny film bol celý síce nakrútený v prostredí postapokalyptickej hry DayZ, no skúma skutočné fenomény súčasnosti, ktoré sa ešte viac prejavujú vo virtuálnom prostredí," uvádza distribučná spoločnosť k snímke, v ktorej sa trojica francúzskych režisérov Guilhem Causse, Ekiem Barbier a Quentin L'helgoualc'h ponorila do napínavej videohry z prostredia východnej Európy, aby lepšie porozumela súčasnosti.



"Hráči a hráčky skrytí pod maskou avatarov dokázali otvorene hovoriť o sklonoch k násiliu, ale aj potrebe vytvárať komunitu a zažiť neobmedzenú slobodu," uvádza k filmu, v ktorom tvorcovia spojili realitu s fikciou nevídaným spôsobom, za čo ich ocenili svetové festivaly. Slovenskú premiéru mal na MFF Febiofest Bratislava.



Celovečerný dokument nakrútený v prostredí online videohry patrí k filmom, ktoré minulý rok rezonovali na významných medzinárodných filmových festivaloch, počnúc svetovou premiérou a ocenením zo švajčiarskeho Visions du Réel. Jeho porota o ňom napísala: "Ponorte sa do paralelného vesmíru, ktorý, hoci je virtuálny a nemá geografické hranice a bežné zákony, zaoberá sa skutočným násilím súčasnosti." Výnimočný zážitok akcentovali aj recenzie, ktoré napríklad vyzdvihli dramatický príbeh, kde sa stiera hranica medzi hrou a skutočnosťou.



"Trojici odvážnych francúzskych režisérov sa podarilo urobiť film v prostredí videohry, kde ľudia z rôznych kútov sveta unikajú žiť paralelné životy a nastavovať si vlastné pravidlá hry. Vznikol tak niekedy nežný, inokedy mrazivý svet podvratných ideológií a komunít," hodnotí filmovú novinku Matej Sotník z Film Expanded. "Tvorcovia tak spojili realitu s fikciou absolútne inovatívnym spôsobom, ktorý nielen zatína do živého, ale je aj unikátnym vizuálnym zážitkom, na ktorý divák len tak nezabudne," dodal k filmu, ktorý tvorcovia pripravili v prostredí online hry.







Trailer: www.youtube.com/watch?v=E2UEVMypDTM