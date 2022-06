KOMÉDIA ÚSMEV, PROSÍM!: Film zoberie divákov na dovolenku do Grécka

Bratislava 11. júna (TASR) - Do slnečného Grécka prenesie divákov francúzska komédia Úsmev, prosím!, ktorá tento týždeň spestrila program slovenských kín. Režisér Francois Uzan, skúsený filmový a televízny scenárista, sa pri tvorbe filmu inšpiroval zážitkami s vlastnou rodinou. "Namiešal z nich príbeh, ktorý publikum naladí na prichádzajúce obdobie letných dovoleniek," približuje filmovú novinku distribučná spoločnosť Continental film.



Príbeh sa začína, keď sympatickému Thierrymu manželka Claire oznámi, že chce dlhoročné manželstvo opustiť. Muž sa rozhodne konať, vezme rodinu na dovolenku do Grécka, kde pred dvoma desaťročiami zažili najlepšie spoločné leto. Oficiálne chce stráviť posledný týždeň so svojimi dospelými deťmi, než im so ženou oznámia rozvod. V skutočnosti však dúfa, že si znova získa manželkinu náklonnosť.



"V lete 2020 sme nakrúcali päť týždňov južne od Atén, a potom týždeň na ostrove Aegina. (...) Grécko, ktoré vo filme ukazujem, nie je Grécko z Kyklád a veľkolepých večierkov na Mykonose. Práve naopak, je to autentickejšie, ľudovejšie Grécko, ktoré dokáže niečo povedať aj o samotnej rodine Hamelinovcov," vysvetľuje režisér voľbu lokácie.







Nakrúcanie prebiehalo v čase pandemických obmedzení, ktoré sa však filmári rozhodli obrátiť na svoju výhodu. "Mali sme to šťastie, že sme vďaka veľmi efektívnej lokálnej produkcii mohli nakrúcať v mimoriadnych prostrediach. To nám umožnilo nakrúcať o štvrtej ráno na úpätí Akropoly, v chráme Afaia alebo na nádherných plážach. Hygienické obmedzenia boli veľmi prísne, ale malo to svoju výhodu – mali sme prístup na miesta, ktoré sú zvyčajne preplnené, a preto neprístupné," dodal Uzan.



V komédii Úsmev, prosím! si zahrali francúzske herecké osobnosti ako Jacques Gamblin, Pascale Arbillot, Pablo Pauly, Agnés Hurstel či komik Ludovik.