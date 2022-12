Film Kuciak: Vražda novinára v kine na 5.výročie vraždy Jána a Martiny

Bratislava 8. decembra (TASR) - Dokumentárny film Kuciak: Vražda novinára príde do kín na piate výročie vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. "Divákom sprostredkuje aj doteraz nezverejnené svedecké výpovede, dôkazy, exkluzívne informácie a materiály," avizuje distribučná spoločnosť Bontonfilm snímku, ktorá príde do kín 23. februára 2023.



Film podrobne skúma nielen vraždu dvoch mladých ľudí, ale aj dôsledky dramatickej udalosti, ktorá na Slovensku vyvolala najväčšie protesty od pádu komunizmu. Kľúčovou postavou je novinárka Pavla Holcová, ktorá spolupracovala s Kuciakom krátko pred jeho smrťou. Koprodukčný film pripomínajúci tragickú udalosť spred takmer piatich rokov nakrútil režisér Matt Sarnecki.



"Je to nikdy predtým nevidený plán fungovania korupcie a svedectvo o sile žurnalistiky. To je tá najdôležitejšia časť príbehu a zároveň Jánov odkaz - niečo, na čo nechcem, aby svet zabudol," hovorí Sarnecki. "Náš dokument je naliehavou pripomienkou rizík, ktorým čelia novinári, a tiež toho, že slobodná tlač funguje ako ochrana demokracie," povedal režisér.



Film Kuciak: Vražda novinára mal svetovú premiéru na festivale dokumentárnych filmov Hot Docs v Toronte a európsku premiéru na tohtoročnom filmovom festivale v Karlových Varoch.











Trailer: