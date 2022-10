Lákadlom Astrofilmu bude šesťmetrový lunalón

Piešťany 16. októbra (TASR) - Šesťmetrový podsvietený balón so zobrazením povrchu Mesiaca bude jedným z lákadiel 16. ročníka medzinárodného filmového festivalu Astrofilm v Piešťanoch. Prihlásených je 11 snímok profesionálnych i amatérskych autorov, informoval za organizátorov zo Slovenskej ústrednej hvezdárne Hurbanovo Pavol Ďuriš. Súčasťou festivalu budú aj prednášky a pozorovanie oblohy. Festival sa uskutoční od 18. do 20. októbra v kine Fontána.



Cieľom Astrofilmu je popularizácia astronómie u širokej verejnosti, inšpirácia pokročilých i začínajúcich astronómov v ich ďalšej činnosti a ocenenie tých, ktorí sa popularizácii astronómie venovali. Podľa Ďuriša je tento rok venovaný aj Slnku, slnečnej aktivite a jej vplyvu na Zem, kam patrí aj prezentácia Lov na polárnu žiaru Tibora Skalu. Do programu je zaradená tiež výstava a prezentácia Solarografia, v rámci ktorej Maciej Zapiór predstaví snímky, ktoré vznikali technikou používajúcou mimoriadne dlhé, niekoľkomesačné expozičné doby. Ďalšou prednáškou budú Extrémne magnetické búrky v minulosti, o ktorých bude hovoriť Fridrich Valach.



Súťažné filmy budú prezentované v troch blokoch. Zaradené sú aj animované filmy, vhodné pre detského diváka. Odborná porota bude hodnotiť napríklad Oblohu nad nami Tadeáša Valenta, Zázrak menom život Milady Jakubecovej a Astrotímu, Cestu hvězd Zdenka Bardona či Tri tváre zatmenia Slnka autora Kristiána Molnára.



Počas Astrofilmu udelia tohtoročné Csereho ceny Slovenskej astronomickej spoločnosti (SAS) pri Slovenskej akadémii vied za populárno-vedeckú činnosť. Cena pripomína Eleméra Csereho, významného popularizátora astronómie a zakladateľa hvezdárne v Hlohovci.