MFF Art Film Fest sa v plánovanom termíne neuskutoční

Bratislava 25. marca (TASR) - Medzinárodný filmový festival Art Film Fest čaká tento rok 28. ročník. V Košiciach sa mal podľa pôvodného plánu uskutočniť od 19. do 27. júna. Podobne, ako množstvo ďalších verejných podujatí, aj najväčší slovenský filmový festival čaká odklad. Organizátori oznámili, že v plánovanom termíne sa neuskutoční. TASR o tom informoval PR manažér festivalu Peter Gašparík.



Presun v kalendári mimoriadne mrzí umeleckého riaditeľa festivalu Petra Nágela, keďže júnový termín je pre podujatie tradičný. "Snažíme sa však byť zodpovednými voči našim návštevníkom a návštevníčkam, ale aj voči verejnosti. Hoci veríme, že pandémia nového koronavírusu bude v druhej polovici júna výrazne na ústupe, rozhodli sme sa neriskovať zdravie festivalového publika a pokúsiť sa nájsť neskorší termín," priblížil aktuálny stav s tým, že organizátori v spolupráci s košickými partnermi v týchto dňoch hľadajú vhodné obdobie, keď by sa festival mohol konať. "Len čo nám to situácia umožní a budeme vedieť viac, zverejníme nový dátum konania 28. ročníka," uzavrel.