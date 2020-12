Film Mlčanie hovorí o účastníkovi SNP Vladimírovi Strmeňovi

Banská Bystrica 15. decembra (TASR) – V kinosále Múzea SNP v Banskej Bystrici sa v utorok uskutočnila premiéra filmu Mlčanie, natočeného podľa životného príbehu jedného z mála žijúcich účastníkov Slovenského národného povstania (SNP), 92-ročného Banskobystričana Vladimíra Strmeňa.



"V koprodukcii s Múzeom SNP vznikol film, ktorý vzdáva hold všetkým, ktorí neboli ticho. Jedným z nich bol aj Vlado Strmeň. Na ploche 23-minútového filmu sa režisérovi Jurajovi Štepkovi a jeho tímu podarilo filmovým jazykom zachytiť viaceré Vladove spomienky, či išlo o opis sanatória, odchod do Povstania alebo vypálenie obce Kalište," priblížil generálny riaditeľ Múzea SNP Stanislav Mičev. Televízna premiéra v RTVS je naplánovaná na máj budúceho roka.



Minister obrany Jaroslav Naď v utorok v Banskej Bystrici prekvapil Strmeňa, a to povýšením do vojenskej hodnosti nadporučík. Dekrét o povýšení mu spolu s výložkami a osobným poďakovaním odovzdal v priestoroch Múzea SNP, kde sa uskutočnila premiéra filmu. TASR o tom informovalo ministerstvo obrany, ktoré takisto podporilo spracovanie filmu.



Ak si niekto zaslúži povýšenie, podľa Naďa sú to hrdinovia bojov za našu slobodu, akým je i Strmeň. "Bojoval za našu vlasť a národ v SNP už ako 17-ročný. Každý deň čelil možnej smrti, pričom počas svojho partizánskeho pôsobenia bol ťažko ranený. Po všetkom, čo prežil, mu patrí obrovský rešpekt a úcta za to, že aj napriek trpkým spomienkam má dodnes silu o nich hovoriť aj s mladou generáciou a naozaj aktívne šíriť veľmi dôležitú osvetu," vyzdvihol šéf rezortu obrany.



Podľa jeho slov je nadporučík Strmeň okrem iného inšpiráciou v oblasti odhodlania obmedziť svoje pohodlie v prospech dobra spoločnosti i v aktuálnej, aj keď nie vojnovej, no predsa náročnej dobe pandémie.