Film o rekonštrukcii Slovenskej národnej galérie vznikal desať rokov

Bratislava 11. decembra (TASR) - Film Pozor, padá SNG! mapuje strastiplný proces rekonštrukcie Slovenskej národnej galérie (SNG). Ide o celovečerný debut, ktorý z pôvodne študentského časozberného dokumentu nakrútili režisérky Jana Durajová a Lena Kušnieriková." uviedla Durajová na pondelkovej novinárskej projekcii snímky, ktorá vznikala desať rokov. Režisérky v nej ukazujú, že "". Dokumentujú najmä snahu, vytrvalosť a neustálu motiváciu hlavnej protagonistky vytvoriť z desaťročia zanedbávanej a rozpadávajúcej sa budovy galérie dôstojný priestor.Nezabúdajú ani na Vladimíra Dedečka, ktorý bol architektom prvej rekonštrukcie budovy SNG na prelome 60. a 70. rokov. Jeho boj o modernú podobu národnej galérie sa skončil porážkou. Výnimočný projekt bol zoškrtaný politickými rozhodnutiami a oklieštené torzo pôvodnej myšlienky bolo realizované v podmienkach socialistického stavebníctva. "" podčiarkla Durajová.Filmu zaznamenáva aj to, ako sa desaťročný boj s veternými mlynmi podpísal na Alexandre samotnej. Jej otec, architekt Martin Kusý, je jedným z dvoch hlavných autorov projektu rekonštrukcie. Hoci projekt vyhral medzinárodnú súťaž dávno predtým, ako sa stala Kusá generálnou riaditeľkou, pri každej zmene ministra kultúry sa nanovo verejne prepiera ich "konflikt záujmov". Dekádu trvajúci proces rekonštrukcie nevyhnutne vstupuje do ich osobných životov. Postupne sa vynárajú ich najskrytejšie obavy o toho druhého. Čelia otázke zmysluplnosti práce na úkor seba samých a obavám, či realita neprevalcuje každý dobrý úmysel." komentovala film Kusá. "" dodala Zuzana Mistríková, producentka filmu, ktorý vstúpi do kín 14. decembra.