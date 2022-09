Film Obeť má za sebou svetovú premiéru v Benátkach

Bratislava 7. septembra (TASR) - Slovenský film Obeť má za sebou svetovú premiéru na 79. ročníku Medzinárodného filmového festivalu v Benátkach. Režisér Michal Blaško predstavil svoj celovečerný debut v utorok (6. 9.) v rámci súťažnej sekcie Horizonty v Sále Darsena. TASR o tom informovala PR manažérka Michaela Maliková Bejdová. Do slovenských kín príde snímka 15. septembra.



Film uviedla v Benátkach delegácia tvorcov, spolu s režisérom aj scenárista Jakub Medvecký, producent Jakub Viktorín, herecká predtaviteľka Iriny Vita Smachelyuk, ďalej Gleb Kuchuk (predstaviteľ Igora), Viktor Zavadil (predstaviteľ Selského), hlavný kameraman Adam Mach a architektka Stella Šonková.



"Dúfame, že divákov osloví a selekcia v Benátkach mu pomôže pri ceste za ďalším publikom," komentoval Viktorin svetovú premiéru filmu na prestížnom festivale. "Moje emócie po premietaní sú neopísateľné. Byť tu s celým tímom a zažiť skutočne príjemnú a priateľskú atmosféru festivalu je niečo úžasné," dodal Kuchuk.



Obeť vznikla v slovensko-česko-nemeckej koprodukcii. V centre filmového príbehu stojí Irina, slobodná matka z Ukrajiny, ktorá žije so svojím synom Igorom v malom meste v Českej republike. Keď Igora brutálne napadnú, celé mesto sa solidárne postaví na Irininu stranu a jednohlasne odsúdi rómskych páchateľov, ktorí sú údajne za útok zodpovední. Po tom, čo sa Igor v nemocnici prebudí, z incidentu sa stáva príbeh, ktorý naberá pod vplyvom osobností médií, politiky či verejnosti rozmanitú optiku. Obeť je príbehom matky, ktorá sa domáha spravodlivosti, no čelí diskriminácii, nacionalizmu a predsudkom. V záujme ochrany rodiny a hľadania pravdy musí nakoniec učiniť osudové rozhodnutie.



"Z Benátok snímka poputuje hneď na ďalší prestížny Medzinárodný filmový festival v Toronte," dodáva Maliková Bejdová s tým, že slovenské publikum si film bude môcť pozrieť už 13. septembra na Medzinárodnom filmovom festivale Cinematik v Piešťanoch, predtým než príde 15. septembra do kín.