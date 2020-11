Oscarový film Obchod na korze vyšiel na DVD a blu-ray nosičoch

Bratislava 10. novembra (TASR) – Jedno z najzásadnejších diel československej kinematografie, oscarový film Obchod na korze, ktorý v roku 1965 nakrútili režiséri Ján Kadár a Elmar Klos, vychádza na DVD a blu-ray nosičoch.



Súčasťou nového vydania je metodický materiál určený pre pedagógov základných a stredných škôl, medzi bonusmi sú aj krátke filmy slovenského režiséra Jána Kadára a rozhovory s významnými osobnosťami. TASR o tom informovala tlačová tajomníčka Slovenského filmového ústavu Simona Nôtová.



Dráma z obdobia slovenského štátu rozpráva príbeh Tóna Brtka, slušného človeka, ktorý sa pod nátlakom chamtivej manželky a karieristického švagra nechal vmanévrovať do pozície arizátora skrachovaného obchodu s galantérnym tovarom. Pôvodná majiteľka, stará pani Lautmannová, považuje Tóna za nového pomocníka a prijme ho ako vlastného syna. Aj on svoje arizátorstvo iba predstiera a všetok čas venuje opravám starožitného nábytku v jej domácnosti. Situácia sa však zmení, keď sa začne pripravovať deportácia miestnych Židov.



Film z roku 1965 je adaptáciou rovnomennej novely Ladislava Grosmana. Reflektuje temné obdobie našich národných dejín počas druhej svetovej vojny. Varuje pred provinčným siláctvom a velikášstvom, pred zastieraním malosti a podriadenosti, hovorí o nemožnosti kompromisu so zlom, o slabosti, strachu, nevedomosti a hlúposti ako živnej pôde pre hlásateľov násilia. Slovami režiséra Jána Kadára film „ukazuje slovenský fašizmus so všetkým provincionalizmom a familiárnosťou, ktoré sú mu vlastné, a s dôsledkami o to strašnejšími. Aj keď je vyrozprávaný cez dve postavy, dotýka sa širších súvislostí, a tak sa dá vztiahnuť na akýkoľvek druh fašizmu. Hoci rozpráva o osudoch jednotlivcov, v skutočnosti zobrazuje prototyp".



Obchod na korze bol prvým československým filmom vyznamenaným cenou americkej Akadémie filmových umení a vied Oscar a zatiaľ zostáva jediným, vďaka ktorému máme túto sošku aj v slovenskej kinematografii. Hoci vznikol v produkcii Filmového štúdia Barrandov a jeden z dvojice režisérov je Čech, jeho príbeh je zasadený do slovenského malomesta, dominantným jazykom filmu je slovenčina a viaceré postavy stvárnili slovenskí herci. Za svoj úspech film vďačí aj hlavným hereckým predstaviteľom Ide Kaminskej a Jozefovi Kronerovi.



Téma filmu je stále aktuálna zvlášť dnes, v období silnejúcich extrémistických nálad. Súčasťou vydania snímky je preto aj metodický materiál pre pedagógov základných a stredných škôl, ktorý mu dal vzdelávací rozmer.



„Rozdelený je na štyri hlavné kapitoly: O filme, Historické a spoločenské súvislosti, Filozofické, etické a sociologické aspekty diela a Vojna a holokaust v československej kinematografii," poznamenala Nôtová. Booklet obsahuje aj základný faktografický súpis a ďalšie texty o filme a jeho tvorcoch, citáty Jána Kadára aj recenzentov a kritikov snímky.



Medzi bonusmi sú dva krátke filmy Jána Kadára Sú osobne zodpovední za zločiny proti ľudskosti! (1946) a Sú osobne zodpovední za zradu na národnom povstaní! (1946), ide o digitálne reštaurované strihové filmy o fašistických zločinoch Tisovej vlády zo zbierok Slovenského filmového ústavu.