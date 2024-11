Film Otázka budúcnosti prináša tému odlivu mladých ľudí do zahraničia

Bratislava 12. novembra (TASR) - Otázka budúcnosti je názov nového slovenského dokumentárneho filmu režiséra Maroša Brázdu. V utorok večer sa v bratislavskom kine Lumiére koná slávnostná premiéra snímky, ktorá sa zaoberá pálčivou témou odlivu mladých ľudí do zahraničia a spoločenskou situáciou na Slovensku. TASR o tom informovala Asociácia slovenských filmových klubov (ASFK), ktorá film distribuuje v kinách od 14. novembra.



Brázda prichádza s novým dokumentom po svojej dlhometrážnej prvotine Pravda je to najdôležitejšie (2023), ktorú venoval filmovému režisérovi a básnikovi Eduardovi Grečnerovi. Nový film už nie je portrétom jednej osoby, ale portrétom súčasnej slovenskej spoločnosti. "Film je o maturantoch jedného bratislavského gymnázia, ktorých stužková slávnosť sa zhodou okolností uskutočnila v deň parlamentných volieb, krátko pred vyhlásením ich definitívnych výsledkov," približuje ASFK. "Inou zhodou okolností sa všetci študenti triedy rozhodli, že si podajú prihlášky na zahraničné vysoké školy. Päticu z nich potom film sleduje po zvyšok školského roka, prostredníctvom ich názorov a postojov sa snaží objasniť, čo ich k tomuto rozhodnutiu viedlo a zároveň odpovedať na kľúčovú otázku: aká budúcnosť čaká nielen mladú generáciu, ale aj našu krajinu," dodáva k snímke distribučná spoločnosť.







Podľa slov režiséra si spoločensko-kritický film kladie za cieľ tematizovať jeden z najväčších problémov súčasnej slovenskej spoločnosti - čoraz mohutnejší odliv kvalitných intelektovo či inak nadaných jedincov do zahraničia. "Problém, ktorý sa dlhodobo nerieši a ktorému sa navyše nevenuje dostatočná pozornosť, rozhodne nie pozornosť adekvátna jeho závažnosti a vplyvom, aké bude mať na budúcnosť tejto krajiny," upozorňuje Brázda s tým, že film je tiež sondou do sveta mladej generácie a pokúša sa sprostredkovať jej názory na okolitú realitu, jej spoločenské postoje či životné plány.



"Jeho ústrednou a prvoradou témou ale zostane najmä kritický stav slovenského vzdelávacieho systému a školstva ako takého. Práve ten je totiž tou hlavnou príčinou, pre ktorú sa mladí Slováci rozhodujú pre odchod z krajiny, pričom po skončení štúdia sa do nej vracajú len veľmi vzácne," objasňuje hlavnú myšlienku filmu režisér.



Maroš Brázda odpremiéruje svoj nový filmový dokument spolu s jeho kameramanom a producentom Jánom Melišom. Do kín oficiálne vstúpi vo štvrtok 14. novembra.