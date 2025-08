Film Pod parou má za sebou slávnostnú premiéru v seneckom amfiteátri

Bratislava 4. augusta (TASR) - Amfiteáter v Senci bol uplynulú nedeľu (3. 8.) dejiskom slávnostnej premiéry filmu Rudolfa Biermanna Pod parou. Na prvom slovenskom premietaní nechýbali tvorcovia, herečky a herci nového slovensko-českého filmu. TASR o tom informovala PR manažérka Perla Žinčíková.



Spresnila, že v zaplnenom seneckom amfiteátri divákom novinku predstavili jej režisér Rudolf Biermann spolu s hereckou zostavou, ktorú tvorili Judit Pecháček, Hana Vagnerová, Alžbeta Zea Ferencová, Zuzana Bydžovská, Alexander Bárta, Tomáš Jiřík, Alex Kovalčík, ale aj scenárista Roman Olekšák a ďalší.



„V seneckom amfiteátri ich privítalo zaplnené hľadisko s viac ako tisíckou zvedavých divákov, ktorí sa tešili na projekciu filmu. Počas nej potom držali hlavným hrdinkám palce a predovšetkým sa nahlas smiali mnohým situáciám, do ktorých ich príbehy často nečakane zaviedli,” dodáva Žinčíková.



Filmová novinka má štyri hlavné hrdinky. Mladé ženy sa rozhodli v praxi preveriť teóriu, podľa ktorej je na tom ľudský organizmus najlepšie, keď si udržuje hladinu 0,5 promile alkoholu v krvi. Tento bláznivý experiment pre nich znamená množstvo nečakaných situácií a úskalí, komplikáciou je aj to, že sú učiteľkami na strednej škole. „Našťastie sú naozaj veľké kamarátky, ktoré sa vedia spolu nielen napiť, ale aj sa podporiť pri následných problémoch,“ poznamenáva distribučná spoločnosť CinemArt SK, ktorá snímku Pod parou uvedie do slovenských kín 21. augusta.