Pred 80 rokmi sa narodil český herec Václav Postránecký

Praha/Bratislava 8. septembra (TASR) - Václav Postránecký stál pred kamerou už od detstva. Stal sa jedným z najobľúbenejších a najobsadzovanejších českých hercov – zoznam filmov a seriálov, v ktorých účinkoval, sa blíži k štyrom stovkám. Do pamätí aj do duší divákov sa zapísal najmä vďaka rodinnej komédii S tebou mě baví svět.



Rovnako sa Postránecký venoval dabingu a výnimočne si vyskúšal filmovú réžiu.



V piatok 8. septembra by sa český filmový, televízny a divadelný herec Václav Postránecký dožil 80 rokov.



Václav Postránecký sa narodil 8. septembra 1943 v Prahe. Už od detstva pôsobil v poloamatérskom divadle Menton v Prahe a ako detská hviezda sa začal objavovať aj vo filmoch. Prvý raz to bolo v agitke Konec strašidel v roku 1952. Väčšia a výraznejšia úloha sa mu ušla v komédii vtedy ešte začínajúceho režiséra Oldřicha Lipského s názvom Vzorný kinematograf Jaroslava Haška (1955). V jednej zo štyroch Haškových poviedok si zahral chlapca, ktorý prevrátil chod domácnosti naruby, keď do nej priniesol škrečka a zvieratko sa natrvalo zahniezdilo v gauči.



"V detstve, aj keď bol vo svojom okolí známy, nikdy nenosil nos dohora, bol to normálny chlapec," píše o hereckých začiatkoch Postráneckého webový portál Osobnosti.cz. Len v roku 1956 hral v štyroch filmoch, do svojej plnoletosti ich stihol pätnásť.



Jeho cesta k herectvu však nebola priamočiara, keďže ho najskôr neprijali na Divadelnú fakultu Akadémie múzických umení (DAMU). Viedla cez zámočnícku profesiu, cez ktorú sa prepracoval k práci javiskového technika. Až v rokoch 1960 - 1962 dostal angažmán v Slováckom divadle v Uherskom Hradišti, následne strávil sedem rokov v Štátnom divadle v Brne (1962 - 1969). V roku 1968 vyhral súťaž Divadelných novín v kategórii hercov do veku tridsať rokov a absolvoval ročný študijný pobyt vo Veľkej Británii.



Bol členom Mestských divadiel pražských (1969 - 1978), aby sa napokon jeho domovskou scénou stalo Národné divadlo. Tu stvárnil významné postavy napríklad v inscenáciách Kráľ Lear (William Shakespeare), Zo života hmyzu (Josef a Karel Čapkovci) či v ďalšej Shakespearovej hre Rómeo a Júlia.



Postránecký pracoval pre film a najmä televíziu po roku 1969, odkedy sa jeho pôsobiskom stala Praha. Objavil sa v kriminálke Po stopách krve, čo bol autorská snímka Petra Schulhoffa (1969), či v detskom filme My tři a pes z Pětipes režiéra Ota Kovala (1971).



Hlavnú rolu mu ponúkol Václav Vorlíček v kriminálke Smrt si vybírá (1972), kde herec stvárnil poštára pátrajúceho na vlastnú päsť po vrahovi svojho kolegu. Kriminálkam ostal verný aj v poviedkovom filme Motiv pro vraždu (1974).



Postráneckého popularita začala rásť najmä vďaka televíznym seriálom – v roku 1974 to bol seriál z obdobia druhej svetovej vojny Byl jednou jeden dům a následne jeho pokračovanie Dnes v jednom domě (1980), takisto aj normalizačné opusy Nemladší z rodu Hamrů (1975) a Muž na radnici (1976).



Najväčšiu popularitu však hercovi priniesol rodinný film Marie Poledňákovej S tebou mě baví svět (1982) o svojráznej dovolenke troch kamarátov s deťmi. Václav Postránecký si tu spoločne s Júliusom Satinským a Pavlom Novým zahral jedného z trojice vzorných oteckov.



Obdobie 90. rokov prinieslo Václavovi Postráneckému úlohy v populárnej komédii Černí baroni (r. Zdeněk Sirový, 1992) a vo filme Jedna kočka za druhou (r. František Filip, 1993). V trpkej komédii Andělské oči na motívy prózy Bohumila Hrabala (Dušan Klein, r. 1994) stvárnil majiteľa drogérie experimentujúceho s chemikáliami. Hlavnú úlohu vytvoril vo filme Konto separato (1996, Dušan Klein). Marie Poledňáková ho opäť obsadila do komédií Jak se krotí krokodýli (2006) a Líbáš jako bůh (2009). Zahral si aj vo vinárskych filmoch Tomáša Bařinu Bobule, 2Bobule a 3Bobule (2008, 2009, 2020).



V roku 1997 sa predstavil ako režisér, keď nakrútil podľa vlastného scenára horor Travis.



Václav Postránecký sa presadil aj v dabingu, prepožičal svoj hlas Dustinovi Hoffmanovi vo filmoch Tootsie alebo Rain Man. Daboval tiež poľského herca Jerzyho Stuhra, Franca Nera, Anthonyho Hopkinsa alebo talianskeho komika Paola Villaggia.



Ešte v roku 2018 ho diváci mohli vidieť vo filme Jana Pachla s názvom Ten, kdo tě miloval. Obľúbený herec podľahol chorobe 7. mája 2019. Získal Cenu Františka Filipovského za dabing v roku 2005, a tiež v roku 2019 in memoriam, bol držiteľom divadelnej Ceny Thálie z roku 1994.