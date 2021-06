Pred 95 rokmi sa narodila hviezda Hollywoodu Marilyn Monroe

Na snímke z roku 1946, ktorú vydala aukčná spoločnosť Julien´s , Marilyn Monroe, vtedy ešte Norma Jeane Doughertyová, pózuje na pláži v dvojdielnych bikinách. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke z 2. júna 1955 herečka Marilyn Monroe (vpravo) a americký bejzbalový hráč Joe DiMaggio. Foto: TASR/AP

Arthur Miller so svojou v tom čase snúbenicou Marilyn Monroe, 22. júna 1956 Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke z roku 1959 Tony Curtis a Marilyn Monroe (vpravo) v komédii Niekto to rád horúce. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke z z 19. mája 1962 americká herečka Marilyn Monroe má na sebe oblečené šaty, v ktorých spievala "Happy Birthday to You" vtedajšiemu prezidentovi USA Johnovi F. Kennedymu k jeho 45. narodeninám v New Yorku. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke z 20. augusta 2001 je krypta filmovej hviezdy Marilyn Monroe na cintoríne Westwood Village Memorial Park v Los Angeles. Foto: TASR/AP

Los Angeles/Bratislava 31. mája (TASR) - V rokoch 1947 až 1962 účinkovala v troch desiatkach filmov a napriek tomu, že jej kariéra trvala len pätnásť rokov, jej filmy mali v tom čase zisk 200 miliónov dolárov, čo je v prepočte na rok 2017 dve miliardy dolárov. Herečka, modelka a speváčka Marilyn Monroe sa stala sexsymbolom a hviezdou Hollywoodu 50. rokov 20. storočia, ktorá však dodnes predstavuje pre mnohých ideál ženskej krásy." povedala najpredávanejšia hollywoodska hviezda Marilyn Monroe, ktorá sa stala najväčšou ikonou v dejinách popkultúry.Marilyn Monroe, vlastným menom Norma Jeane Mortensonová sa narodila 1. júna 1926 v hlavnom meste filmového priemyslu - Los Angeles. Skutočnú rodičovskú lásku nikdy nepoznala a jej život sužovali rôzne malé i veľké drámy.Aj napriek tomu, že v jej rodnom liste bol za otca zapísaný pekár Edward Morteson, ktorý zomrel, keď mala tri roky, biologický otec nie je známy, hoci sa to snažila zistiť.Jej mamou bola Gladys Pearl Bakerová, ktorá pracovala ako strihačka v štúdiách Columbia. Keďže trpela depresiami a dlhé mesiace trávila v psychiatrických liečebniach, malá Norma Jeane vyrastala opustená v detských domovoch a v pestúnskych rodinách až pokiaľ ju poslední pestúni ako 16-ročnú nevydali za suseda, 21-ročného Jima Doughertyho. Ich manželstvo trvalo štyri roky, do septembra 1946.Jej druhým manželom sa stala v roku 1954 hviezda amerického bejzbalu Joe DiMaggio, manželstvo však vydržalo iba deväť mesiacov. V júni 1956 sa vydala za svetoznámeho dramatika Arthura Millera a hoci Marilyn Monroe povedala, že "", spolu zostali len necelých päť rokov.Počas druhej svetovej vojny pracovala v muničnej továrni. Tam krásu mladej ženy s gaštanovými vlasmi objavil vojenský fotograf David Conover. Na jeho odporúčanie sa prihlásila do modelingovej agentúry, kde jej poradili, aby si vlasy prefarbila na blond. Z modelingu zamierila Norma Jeane Mortensonová v roku 1949 do filmového priemyslu potom, keď si ju všimli v americkej filmovej spoločnosti 20th Century Studios. V tomto období si zmenila meno na Marilyn Monroe.Prvá zmluva jej zaručovala 125 dolárov týždenne. Za komédiu Niekto to rád horúce (1959) o desať rokov neskôr už dostala štyri milióny dolárov.Marilyn Monroe spočiatku dostávala malé úlohy, prvé väčšie prišli vo filmoch Asfaltová džungľa a Všetko o Eve (1950). V roku 1953 sa už stala najpredávanejšou hviezdou Hollywoodu. Diváci ju mohli vidieť napríklad v komédiách Páni majú radšej blondínky (1953), Ako si vziať milionára (1953) či Slamený vdovec (1955). Hlavnú úlohu si zahrala aj vo vážnych filmoch Niagara (1953), Rieka do nenávratna (1954) alebo Mustangy (1961).Najväčší úspech však dosiahla ako pôvabná barová speváčka Sugar v nezabudnuteľnej a nestarnúcej hudobnej komédii Niekto to rád horúce (1959) po boku Tonyho Curtisa a Jacka Lemmona.Marilyn Monroe zápasila od útleho detstva so strachom, že sa jej zmocní psychická choroba, ktorá zničila nielen jej matku, ale aj starú mamu. Predstava, že "" ju prenasledovala celý život.Pribúdali aféry a ľúbostné romány s rôznymi mužmi ako napríklad s jednou z najväčších hereckých hviezd 20. storočia Marlonom Brandom či s jednou z najväčších hudobných hviezd uplynulého storočia spevákom Frankom Sinatrom alebo s mužmi z najvyšších kruhov americkej politiky, vrátane amerického prezidenta Johna F. Kennedyho.Obdivovaná i obletovaná herečka, ktorá sa už počas svojho života stala legendou zomrela 4. augusta 1962 vo veku 36 rokov vo svojej vile v Los Angeles. Podľa polície išlo o samovraždu, ale otázniky nad jej úmrtím zostávajú dodnes.Časopis Rolling Stone v novembri 2020 napísal: "Zdroj: www.csfd.cz, www.rollingstone.de