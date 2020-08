FILMOVÉ NOVINKY: Slovenské plátna spestrila česká komédia i horor

Bratislava 21. augusta (TASR) - Program kín spestrilo tento týždeň šesť filmových prírastkov - dlhoočakávaný Šarlatán, ale aj česká komédia nielen o veľkej výhre v lotérii. Nechýba animák a horor, do kín sa vrátila aj slovenská filmová klasika z roku 1994.



Od 20. augusta si diváci na veľkom plátne môžu pozrieť česko-írsko-poľsko-slovenský koprodukčný film Šarlatán. Životopisnú drámu inšpirovanú skutočnými osudmi českého liečiteľa Jana Mikoláška nakrútila uznávaná režisérka Agnieszka Hollandová. Mikolášek je človek bez odborného lekárskeho vzdelania, ale s nevšedným a nevysvetliteľným nadaním diagnostikovať a pomocou byliniek liečiť choroby, s ktorými si ani doktori nevedia rady. Jeho mimoriadne schopnosti sú však vykúpené bojom s vlastnými démonmi. Liečiteľstvo je jeho vnútornou spásou a ochranou pred sebou samým. V hlavnej úlohe muža, na ktorého sa v priebehu niekoľkých desaťročí obracali s prosbou o pomoc státisíce ľudí zo všetkých spoločenských vrstiev, sa predstaví Ivan Trojan. Úlohu Mikoláška v mladšej verzii stvárnil Trojanov syn Josef.



Šťastie je krásna vec je názov známeho hitu Richarda Müllera, ale aj novej českej komédie s Petrou Hřebíčkovou (Príliš osobná známosť, Cez prsti či Všetko alebo nič) a Karlom Zimom (Román pre pokročilých, Šindl a Špindl 2) v hlavných úlohách. Filmovú novinku, ktorú mal pôvodne režírovať Tomáš Svoboda, nakrútil Jiří Diarmaid Novák. Čenda s Janou to nemajú v živote jednoduché. Obaja sú nezamestnaní, majú dlhy všade, kam sa pozrú, a najčastejšou návštevou u nich doma je exekútor. Hlavným hrdinom všetko zmení farárom požehnaný tiket do lotérie. Rozprávková výhra 176 miliónov korún dvojici otvára dvere do veľkého sveta neobmedzených možností, ale aj k hromade nových kamarátov, ktorí by si radi z výhry odkrojili poriadny kus. A hoci sa to niektorým podarí a vzťah dvojice sa naruší, nakoniec predsa len zistia, že najväčšou výhrou v živote je láska.



Do obnovenej kinodistribúcie vstúpil novo reštaurovaný kultový film Na krásnom modrom Dunaji, ktorý v roku 1994 nakrútil režisér Štefan Semjan. Bláznivá komédia s kriminálnou zápletkou, ktorá vznikla v euforickom porevolučnom období slobody, sa odohráva v Bratislave a rozpráva o troch bohémskych kamarátoch. Trojicu slobodomyseľných kamarátov vo filme stvárnili Ady Hajdu, Maroš Kramár a Juraj Johanides, dnes režisér, ktorý vo filme herecky debutoval. V ďalších úlohách účinkujú Marián Labuda, Andy Hryc, Ľubomír Paulovič, Peter Bzdúch, František Kovár, Anna Šišková či vtedy ešte študentka herectva Silvia Šuvadová.



V kinách je aj francúzsky film Johanka z Arku (r. Bruno Dumont). Píše sa rok 1429, zúri storočná vojna. Johanka, ktorá má vojenské a duchovné poslanie, oslobodí Orléans a znova dosadí následníka trónu na francúzsky trón. Potom odchádza bojovať do Paríža, kde utrpí prvú porážku. Burgunďania ju uväznia v Compiegne a vydajú Angličanom. Vtedy predstúpi pred cirkevný súd v meste Rouen. Proces vedie Pierre Cauchon, ktorý sa usiluje zbaviť ju dôveryhodnosti. Johanka ostáva verná svojmu poslaniu a odmieta sa priznať k čarodejníctvu, z ktorého ju obviňujú. Nakoniec ju odsúdia a upália na hranici za kacírstvo.



Fanúšikov hororov poteší v kinách Démon zatratenia (r. Brett Pierce, Drew T. Pierce). Na svoje si prídu aj detskí diváci, ktorým je určená novinka zo sveta animovaného filmu Hurá do džungle (r. Brent Dawes).