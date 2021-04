Jude odkrýva zabudnutú a nie príliš svetlú stránku rumunskej histórie

Bratislava 18. apríla (TASR) - Prierez tvorbou Radu Judeho s osobitným zameraním na filmy, v ktorých odkrýva zabudnuté či nie príliš svetlé okamihy rumunskej histórie, ponúka od piatka (16. 4.) prehliadka na DAFilms.sk. "Diváci sa môžu tešiť na hrané filmy Je mi jedno, že sa zapíšeme do dejín ako barbari, Aferim! alebo dokumentárny film Mŕtvy národ, ktoré sú uvádzané v pôvodnom znení s českými, slovenskými a anglickými titulkami," informovala TASR PR manažérka streamovacieho portálu Alexandra Gojdičová.



Kolekciu dopĺňajú aj filmy výhradne s anglickými titulkami - najnovší dokument The Exit of the Trains, ktorý platforma uvádza spoločne s Judeho krátkymi filmami iba do 30. apríla. Ako odhalil režisér v pozvánke pre divákov streamovacieho portálu, téma jeho poslednej tvorby pobúrila časť rumunskej spoločnosti. Na webe pravicových extrémistov vyšla aj nenávistná óda na jeho osobu: "Ty, Cinefil, ak chceš vedieť, kto jeho filmy financoval, želaj mu odpočinok večný a zabudni, čo kedy stvoril," cituje v pozvánke Jude úryvok z "ódy" a dodáva : "Aby ste mohli zabudnúť, čo som urobil, mali by ste najprv tieto filmy vidieť. Až potom na ne môžete zabudnúť."



Radu Jude sa v roku 2009, keď dostal cenu Strieborného medveďa na Berlinale za film Najšťastnejšie dievča na svete, zapísal medzi vyhľadávaných svetových tvorcov. S každým nasledujúcim filmom navštívil prestížne svetové festivaly. Spanilá jazda bola korunovaná začiatkom marca tohto roku, keď za snímku Smolný pich aneb pitomý porno dostal na Berlinale hlavnú cenu Zlatého medveďa za najlepší film. Režisér sa okrem hraných filmov venuje aj dokumentárnej tvorbe. V roku 2017 nakrútil film Mŕtvy národ odkrývajúci hrôzy rumunského fašizmu a holokaustu. Štýlom aj témou na tento počin nadviazal i jeho najnovším dokumentom The Exit of the Trains. Na základe fotografií v ňom rekonštruuje hrozné činy na rumunských Židoch, ktoré sa odohrali v roku 1941.



Živý stream diskusie s Radu Judem bude zdarma dostupný v pondelok 19. apríla od 19.00 h na streamovacom portáli a jeho facebookovej stránke. "Diskusia prebehne v angličtine a bude tlmočená do českého jazyka. Počas streamu sa so svojimi otázkami môžu zapojiť aj samotní diváci," avizuje organizátor.