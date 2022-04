SLNKO V SIETI: Najlepším filmom je Cenzorka

Bratislava 10. apríla (TASR) – Slovenská filmová a televízna akadémia (SFTA) vyhlásila v sobotu večer laureátov národnej filmovej ceny Slnko v sieti za roky 2020 a 2021. Slávnostnému večeru v historickej budove Slovenského národného divadla (SND) v Bratislave dominovali filmy Muž so zajačími ušami a Cenzorka so ziskom štyroch ocenení. Filmu Cenzorka režiséra Petra Kerekesa a producenta Ivana Ostrochovského patrí aj titul najlepší hraný film, uspel tiež v kategóriách najlepšia filmová réžia a scenár. Rovnako získal Slnko v sieti v kategórii najlepší ženský herecký výkon v hlavnej úlohe, ktoré dostala Irina Kirjazeva.



Najlepší ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe podala podľa SFTA herečka Zuzana Kronerová, národnú filmovú cenu získala za postavu Dany v snímke režiséra Martina Šulíka Muž so zajačími ušami. Za úlohu Jozefa v tomto filme získal Slnko v sieti v kategórii najlepší mužský herecký výkon v hlavnej úlohe český herec a režisér Miroslav Krobot a Oldřich Kaiser uspel v kategórii najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe. Muž so zajačími ušami zvíťazil aj v kategórii najlepšie masky, ocenenie získali Martin Jankovič a Katarína Horská.



Film režiséra Ivana Ostrochovského Služobníci získal tri ocenenia za najlepší kameramanský výkon (Juraj Chlpík), kostýmy (Katarína Hollá) a strih (Jan Daňhel, Martin Malo, Maroš Šlapeta).



Najlepším dokumentárnym filmom je snímka Raj na zemi režiséra Jara Vojteka a producentskej dvojice Zora Jaurová, Mátyás Prikler. Titul najlepší animovaný film patrí snímke Bolo raz jedno more režisérky Joanny Kozuch a producenta Petra Badača. V ďalších kategóriách získali ocenenie za najlepší filmový zvuk Olaf Mehl a Juraj Baláž za film Správa. Ocenenie za najlepšiu filmovú hudbu si odniesol Jonatán Pastirčák za film Čiary.



Slnko v sieti za výnimočný prínos slovenskej audiovizuálnej kultúre si prevzala herečka Emília Vášáryová a filmová a literárna vedkyňa Jelena Paštéková. Divácku cenu získal v on-line hlasovaní film Známi neznámi režisérky Zuzany Mariankovej.