Film s témou spravodlivosti a súdov na Slovensku sa vracia do kín

Bratislava 25. januára (TASR) - Dokument Zuzany Piussi Očista s témou spravodlivosti a súdov na Slovensku, ktorý sa na jeseň musel pre pandémiu presunúť do online priestoru, sa po otvorení kín vracia na filmové plátna. "Navyše Prešov, Ružomberok a Košice čakajú po projekcii aj živé diskusie so zaujímavými hosťami," informovala TASR Zuzana Golianová, PR manažérka filmu, ktorý vstúpi aj do českej distribúcie, pre autorku sú dôležité tiež stretnutia so študentmi, budúcimi právnikmi.



"Slovo očista moralizuje a vždy je problém, keď sa viac moralizuje, než by sa držalo zákona. Na Slovensku by sme tiež mali menej moralizovať a viac si ctiť zákon. U nás sa však vždy označí dobro a zlo, ale či je niečo zákonné alebo nezákonné, to ide bokom," hovorí Piussi. Zatiaľ sú na programe štyri živé diskusie v troch mestách s účasťou režisérky. "Debata bude aj v Ružomberku, ktorého sa film dotýka najviac," podčiarkla Golianová. Dodala, že živé diskusie z kín sa budú streamovať. Hosťami nebudú len sudcovia, advokáti, ale aj filozofi či experti, ktorí dokážu vniesť do debát iné súvislosti.



Po uzavretí kín vlani na jeseň založil producent filmu Vít Janeček novú online platformu, na ktorej dokument Očista premietali každý večer a dvakrát do týždňa ponúkali aj debaty. "Od začiatku decembra, kedy sme hrávali denne, sa na projekcie filmu pripojilo vyše tisíc divákov, usporiadali sme desať diskusií so 14 hosťami. Ľudia sa zapájali do debaty, rozhovory trvali niekedy až do polnoci," poznamenala Piussi.



Keďže sa jej film vracia do kín, eventy na online platforme www.kino363.sk budú len raz do týždňa vo forme projekcie s diskusiou. Jedným z oslovených hostí je aj český filozof a sociológ Václav Bělohradský. "V rámci českej distribúcie, ktorú chystáme pod labelom Slepé skvrny spolu s ďalšími spoločenskými filmami, by sme chceli ísť s filmom Očista aj na vysoké školy," hovorí Janeček. "Školy sú dôležité, na právnickej fakulte v Bratislave sme točili aj do tohto filmu. Je v ňom scéna, ako mladí právnici vnímajú justíciu, debata s nimi by mala určite zmysel," dodala Piussi. Režisérka pripomína, že na Slovensku je najnižšia dôvera v justíciu v Európskej únii. Počas nakrúcania Očisty spoznala veľa ľudí, ktorým nespravodlivé súdne rozhodnutie zničilo život. Film by podľa tvorcov mohol pomôcť naštartovať debaty, čo je spravodlivé súdne rozhodnutie.