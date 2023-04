Film Skúška umenia môže zaťať do živého aj v slovenských kinách

Bratislava 6. apríla (TASR) – Českým levom ocenený dokument Skúška umenia vstupuje vo štvrtok do slovenskej kinodistribúcie. Otázky zmyslu umenia, ale aj stavu dnešného umeleckého školstva, v ňom otvára režisérsky tandem Adéla Komrzý a Tomáš Bojar. Sledujú proces prijímacích skúšok na pražskú Akadémiu výtvarných umení (AVU).



Zábavná dokumentárna štúdia vykresľuje portrét inštitúcie, vo výpovedi však presahuje ďaleko za steny akadémie. "S láskavým humorom podrobuje skúške umenie ako také, pýta sa na jeho zmysel, podstatu umeleckej tvorby a zároveň skúma krehkú rovnováhu medzi citlivosťou a egom," približuje distribučná spoločnosť Film Expanded snímku, ktorá na otázky neponúka objektívne odpovede. Diváci majú možnosť sledovať proces prijímacích skúšok a nad otázkami, ktoré film otvára, premýšľať spolu s tvorcami. "Obdobie talentových skúšok je veľmi dramatické. Pedagógovia rozhodujú o budúcnosti uchádzačov a ich rozhodnutia ovplyvňujú atmosféru v škole. Uvažujú o zodpovednosti, ktorú majú a viac-menej ju priznávajú. Niektorí sa považujú za 'strážcov brány' a dohliadajú na to, kto do inštitúcie môže alebo nemôže vstúpiť," opisuje Adéla Komrzý.



Talentové skúšky zároveň tvoria pomyselný priestor, ktorý otvára témy etických hraníc v umení, identity mladých ľudí či priepasti medzi zdanlivo nedostupným svetom vysokého umenia a obyčajnými pracovníkmi AVU. "Uvedomili sme si, že by sme chceli zachytiť práve toto obdobie, pretože v sebe koncentruje všetko, čo sme hľadali. Je dostatočne dramatické a otvára mnohé otázky: Prečo vznikajú umelecké diela? A pre koho? Všetky kľúčové momenty sa odohrávajú v živých dialógoch a autentických situáciách, takže nie je potrebné s ničím manipulovať – iba sme to celé pozorne sledovali," dodáva Tomáš Bojar.



"Film má obrovský potenciál vzbudiť diskusiu," tvrdí kreatívny riaditeľ Film Expanded Matej Sotník. Skúška umenia podľa jeho slov nezískala len ocenenia, ale po premiére v susednom Česku vyvolala aj kontroverzie v umeleckej komunite. "Sme presvedčení, že rovnako zatne do živého aj v slovenských kinách," dodal k filmu, ktorý sa bude premietať v kinokluboch aj v galerijných priestoroch.