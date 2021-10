Film slovenského režiséra Kerekesa získal cenu na festivale v Chicagu

Chicago 23. októbra (TASR) - Dráma Cenzorka slovenského režiséra Petra Kerekesa získala na Medzinárodnom filmovom festivale v Chicagu (Chicago IFF) ocenenie Silver Hugo v kategórii najlepšia réžia. Uvádza sa to na webovej stránke festivalu.



Snímka bola zaradená do súťažnej sekcie medzinárodných celovečerných filmov. O deviatich víťazoch tejto sekcie rozhodla päťčlenná medzinárodná porota v zložení režisérov a filmových kritikov (Juan Manuel Domínguez, Barbara Klingerová, Šahrám Mokrí, Gianfranco Rosi, Patricia Rozemová).



V poradí 57. ročník Chicago IFF, najdlhšie fungujúceho súťažného festivalu v Severnej Amerike, sa koná od 13. do 24. októbra. Premietnu na ňom vyše 80 celovečerných a vyše 60 krátkych filmov z celého sveta. Kerekesov film tu figuruje pod anglickým titulom 107 Mothers.



Film vznikol v slovensko-česko-ukrajinskej koprodukcii a rozpráva príbeh jednej zo ženských väzníc v ukrajinskom meste Odesa, v ktorej Peter Kerekes a scenárista Ivan Ostrochovský strávili návštevami a nakrúcaním celkovo šesť rokov. Väčšina protagonistiek vo filme odohráva svoj skutočný príbeh.



Cenzorka mala svetovú premiéru v septembri na Benátskom filmovom festivale a získala už niekoľko ďalších ocenení. Snímka je aj slovenským národným kandidátom na cenu americkej Akadémie filmových umení a vied (Oscara) v kategórii najlepší medzinárodný celovečerný film.