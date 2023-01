Film Slúžka predstavuje nové tváre vo veľkých filmových rolách

Bratislava 30. januára (TASR) – Príbeh dvoch mladých žien, ktoré na sklonku existencie rakúsko-uhorskej monarchie spojí silné puto, rozpráva vo filme Slúžka Mariana Čengel Solčanská. Premiéru historickej drámy, ktorú nakrútila podľa rovnomennej predlohy Hany Lasicovej, uviedli v pondelok v Bratislave.



"Snažili sme sa spraviť veľké kino, je to výpravný film, príbeh hlavne o láske a emócie sú tam veľmi silné, romantika, história sa tam skĺbi na jednom mieste, je to doteraz najlepší film Mariany Čengel Solčanskej," povedala pre TASR producentka Radka Machalová.



Film rozpráva o kamarátstve medzi slúžkou a slečnou z bohatej rodiny, ktoré prerastie do niečoho viac. To všetko v čase, keď ženy u nás nemali ani volebné právo, nieto ešte právo na lásku podľa vlastného výberu. Postavu Anky stvárňuje Dana Droppová. "Nazvala by som ju takým tichým pozorovateľom, v tomto sme si veľmi podobné. Napriek tomu, že pochádza z pomerne surového prostredie, nikdy na sebe nedala znať, že jej niečo ublížilo, že by mala potrebu sa niekomu pomstiť, svoje utrpenie znášala potichu. Imponovalo mi, že sa tomu nakoniec vzoprela," uviedla pre TASR Droppová.



"Je to veľmi veľká postava, a Dana ju zvládla bravúrne, teším sa, ako na to budú reagovať ľudia," poznamenala Machalová. Predstaviteľka Resi podľa jej slov prešla ako jediná z postáv kastingom. "Hľadali sme hlavne mladú herečku, ktorá bude vedieť stvárniť aj 15-ročné dievča, a keďže sa príbeh odohráva v priebehu viacerých rokov, tak Resi trochu zostarne, stane sa manželkou, matkou," vysvetľuje producentka k úlohe, v ktorej sa slovenským divákom predstaví česká herečka Radka Caldová. "Sú to nové tváre vo veľkých filmových rolách. Ich výkon je fantastický, nikto by nerozoznal, že nakrúcanie veľkého filmu ešte nikdy nezažili,“ podčiarkla.



Zuzana Mauréry a Karel Dobrý si vo filme zahrali Resiných aristokratických rodičov. V úlohách služobníctva sa predstavia Vica Kerekes, Aňa Geislerová, Peter Nádasdi a Lukáš Pelč. Marko Igonda stvárnil úlohu nevlastného otca hlavnej hrdinky, kvôli ktorému je nútená opustiť domov a vydať sa do Prahy.



Film mal svetovú premiéru na estónskom festivale Black Nights Tallinn. Do slovenských kín vstúpi 2. februára.