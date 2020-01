Film Šťastný nový rok trhá rekordy návštevnosti

Bratislava 23. januára (TASR) - Film slovenského režiséra Jakuba Kronera Šťastný nový rok prekročil rekordnú hranicu návštevnosti. Divácky megahit si doteraz prišlo pozrieť viac ako 500.000 divákov. "A číslo stále rastie," informoval TASR Radomír Brhlík z Be Well Media. Romantická komédia o tom, že láska má mnoho podôb, ale nakoniec si každého nájde, sa v slovenských kinách premieta od 5. decembra, do českej kinodistribúcie vstúpila 26. decembra.



Film Šťastný nový rok vďačí za svoj úspech aj hviezdnemu hereckému obsadeniu, v hlavných úlohách s Táňou Pauhofovou, Gabrielou Marcinkovou, Zuzanou Norisovou, Antóniou Liškovou a Emíliou Vášáryovou.



Snímka, pod ktorú sa producentsky a scenáristicky podpísala Adriana Kronerová, je plná zvratov, emócií, komických a romantických momentov. Herci sa pri nakrúcaní museli neraz popasovať s nečakanými situáciami. "Ja som človek, ktorého konštantne niečo prekvapuje na herectve. Celkovo tá herecká profesia nie je iba ľahká. Či už v rámci času alebo tlaku, herectvo so sebou prináša veľmi náročné situácie, ale evidentne to kvôli niečomu je, prečo to máme radi a potrebujeme to," konštatovala Táňa Pauhofová.



Z pozitívneho záujmu o romantickú komédiu sa veľmi teší herec Ján Koleník. "Dlhé roky, keď tu ešte tak prežívala, tak tlela filmová tvorba, tento žáner tu chýbal.. Také, že poďme teraz do kina vyložene sa zabaviť. Je to komédia, je to fashion, je to pozitívne, čo viac?," uzavrel.