Svetová premiéra bondovky No Time to Die bude 28. septembra v Londýne

Londýn 21. augusta (TASR) – Dlho očakávaná svetová premiéra novej bondovky No Time to Die sa napokon uskutoční 28. septembra v londýnskej multifunkčnej aréne Royal Albert Hall. Oznámili to v piatok na Twitteri tvorcovia snímky.



Hlavného predstaviteľa Daniela Craiga budú na červenom koberci sprevádzať producenti Michael Wilson a Barbara Broccoliová, ako aj režisér Cary Joji Fukunaga, informuje tlačová agentúra AFP.



Premiéru 25. filmu o fiktívnom britskom špiónovi Jamesovi Bondovi z dielne produkčnej spoločnosti Eon Productions viackrát odložili z dôvodu pandémie koronavírusového ochorenia COVID-19.



Premiéra sa pôvodne mala konať už vlani v marci. Americké filmové štúdio Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) v januári oznámilo, že film bude globálne uvedený na trh 8. októbra.



Predpokladá sa, že pre Craiga pôjde o posledné stvárnenie postavy Bonda; účinkoval v štyroch predošlých bondovkách. V novej snímke sa okrem neho predstavia Rami Malek, Lashana Lynchová, Léa Seydouxová či Ben Whishaw.



Úspech filmu, ktorého rozpočet dosiahol 250 miliónov dolárov, je pre MGM dôležitý. V Severnej Amerike ho bude distribuovať spoločnosť United Artists a o jeho medzinárodnú distribúciu sa postará Universal Pictures.