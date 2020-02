Film Sviňa zlomil rekord najlepšieho víkendu pre slovenský film

Bratislava 10. februára (TASR) - Historicky najúspešnejší otvárací víkend v slovenskej kinematografii má za sebou film Sviňa, ktorý od štvrtka do nedele, 6. až 9. februára, videlo v kinách rekordných 98.056 divákov. TASR o tom informovala PR manažérka filmu Perla Žinčíková.



Aktuálny politický thriller Mariany Čengel Solčanskej a Rudolfa Biermanna nakrútený podľa bestselleru Arpáda Soltésza tak z trónu zosadil doteraz najúspešnejšiu slovenskú snímku Trhlina, na ktorú bolo počas prvého víkendu zvedavých 83.266 divákov. "Sviňa sa tak zaradila celkovo na 4. miesto najúspešnejších filmových štartov v slovenských kinách za posledných 20 rokov vôbec," poznamenala s tým, že snímka tak predbehla aj také filmy ako Hviezdne vojny alebo Avengers: Nekonečná vojna: "Film celkovo spolu s predpremiérami a premiérami videlo už 103.660 platiacich divákov."



Premietania príbehu mafiána Wagnera, pohybujúceho sa vo svete najvyššej politiky, uviedla počas prvých dní osobne delegácia tvorcov v jedenástich slovenských mestách. Sviňa sa dostala na plátna kín od Bratislavy, cez Košice, Prešov, Poprad, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Žilinu, Banskú Bystricu, Nitru, Trnavu so záverečným premietaním v Trenčíne.



"Pre obrovský divácky záujem sa distribútor rozhodol promptne dodať do kín aj verziu s maďarskými titulkami," dodala Žinčíková k snímke, v ktorej si okrem Jozefa Vajdu v titulnej postave mafiána Wagnera ďalej zahrali Diana Mórová, Marko Igonda, Gabriela Marcinková, Daniel Heriban a mladí herci Dana Droppová, Petra Dubayová, Mária Schumerová a Andrej Remeník.