Film: T. Ramba si v tajomnom príbehu Cukrkandl zahrala zubárku
Film natáčali v septembri a októbri 2024 v Luhačoviciach, Hodoníne, Úštěku, Zubrnicích a na viacerých miestach na Slovensku.
Autor TASR
Bratislava 30. augusta (TASR) - Tajomný rodinný príbeh s prvkami rozprávky a dobrodružstva bude rozprávať film Cukrkandl. Prinesie originálnu tému, výnimočné vizuálne spracovanie aj silné herecké obsadenie. Avizuje distribučná spoločnosť Continental snímku, ktorú tvorcovia predstavujú prvým trailerom. Režisér a scenárista Pavel Jandourek postavil do centra deja zubárku Aničku v podaní Terezy Ramby. Film určený malým aj veľkým divákom príde do slovenských kín 16. októbra.
Jandourek vo svojom autorskom filme prinesie tému začiatkov stomatológie. V hlavnej úlohe mladej zubárky sa predstaví Tereza Ramba, po jej boku Marek Adamczyk. „Ďalšie postavy vo filme plnom sladkých lákadiel a dobrodružstva stvárnili Jiří Dvořák, Pavel Zedníček, Martin Myšička, Vica Kerekes, Maroš Kramár a detskí herci na čele s Theom Schaeferom,“ dodáva distribučná spoločnosť.
Hlavnou hrdinkou je Anička Jesenská, ktorá zdedí po svojom tajomnom strýkovi dom so skleníkom a zubnou ordináciou v meste Medov. Ako vyštudovaná lekárka chce pomáhať najmä deťom, no nikto k nej neprichádza - vila má totiž povesť „strašidelného domu“, ku ktorému sa miestni boja priblížiť. Vďaka záhradníkovi Plantovi a exotickej peruánskej byline zo skleníka ale zistí, že zubárske zákroky nemusia bolieť a jej ordinácia sa rýchlo zaplní. V meste je však aj druhý zubár, ktorému sa tento úspech nepáči. Začína nerovný boj, do ktorého sa postupne zapojí aj partia odvážnych detí.
„Myslím, že sme vytvorili nádherný film, ktorý nepodceňuje detského diváka, a ktorý si užije naozaj celá rodina,“ hovorí Tereza Ramba. „Moja postava zažíva lásku, ale zároveň bojuje za dobrú vec. Mám rada silné ženské hrdinky v rozprávkach. Malé dievčatká, ktoré sa na to budú pozerať, môžu vidieť, že môžu meniť svet. A to je podľa mňa dôležité,“ poznamenala herečka.
V úlohe obecného staviteľa sa predstaví Marek Adamczyk. Potvrdzuje, že Cukrkandl je určený deťom aj dospelým. „Možno je trochu poučný, ale zároveň veľmi zábavný a určite podporí fantáziu. Dôležité sú aj samotné lokácie. Dom, kde sa dej odohráva, je nádherný. Keď sme tam prišli prvýkrát, bol som unesený. Poézia toho miesta v kontraste so zubárskymi nástrojmi vytvárala zvláštne napätie,“ prezradil herec.
Záhradníka Plantu si zahral Jiří Lábus. „Už som hral v mnohých rozprávkach a detských filmoch, ale väčšinou to neboli úplne kladné postavy, zlodeji, podvodníci, lupiči. Tu som si vyskúšal celkom inú polohu a veľmi ma to bavilo,“ podčiarkol.
Film natáčali v septembri a októbri 2024 v Luhačoviciach, Hodoníne, Úštěku, Zubrnicích a na viacerých miestach na Slovensku.
Trailer: www.youtube.com/watch?v=YYjI925A_GU
