Film Tancuj Matylda premiérujú v Bratislave, zaujme nielen príbehom

Bratislava 13. februára (TASR) - Matku má každý len jednu a nemôže si ju vybrať, konštatuje hlavný hrdina nového česko-slovenského filmu Tancuj Matylda v podaní Karla Rodena. Jeho mamu Matyldu v snímke stvárňuje Regina Rázlová. Snímka je v českých kinách vyše dvoch mesiacov a má na konte 67.000 divákov. "Sme nadšení, ako funguje, vôbec sa s tým nepočítalo. Máme správy, že dokonca v niektorých kinách na konci projekcie ľudia tlieskajú," uviedla na utorkovej tlačovej konferencii Nataša Slavíková, producentka a spoluscenáristka filmu pred jeho premiérou v Bratislave. Do slovenských kín vstúpi 22. februára.



"Scenár sa písal ťažko, bol to príbeh mojej maminky," priznala Slavíková. V príbehu inšpirovanom skutočnou udalosťou žije uzavretý Karel (Roden) vo svete poriadku a prísnych pravidiel, v ktorom ostáva len málo priestoru na empatiu. Svoju extrovertnú a bohémsku matku Matyldu (Rázlová), bývalú barovú speváčku, navštevuje viac-menej z povinnosti. Matylda nečakane príde o byt a Karlovi nezostáva nič iné, ako sa jej ujať. Ich spolužitie je však pre syna katastrofou. Najmä keď vyjde najavo, že jeho matka je v počiatočnom štádiu Alzheimerovej choroby.



Režisér Petr Slavík prezradil, že realizácia projektu Tancuj Matylda trvala sedem rokov, čo spôsobila aj pandémia ochorenia COVID-19. "Boli okamihy, keď sa takmer skončila nielen spolupráca na písaní scenára, ale aj naše manželstvo, bývalo to búrlivé," priznal a podčiarkol, že film nie je autobiografický, vychádza z intenzívneho osobného zážitku. "Mnohé situácie sa stali, avšak nielen nám. Na túto tému sme nakrútili dokument Život s Alzheimerom, tam sme mapovali príbehy rodín, ktoré takisto riešia tento problém, aj ich zážitky a situácie sa do scenára dostali," objasnil Slavík.



V jeho prvom kinofilme stál za kamerou Martin Štrba a zahrala si v ňom aj Zuzana Kanócz, ktorá stvárňuje filmovú partnerku Rodena. "Po tomto som túžila dlhé roky. Karel je mojím obľúbeným hercom, imponoval mi aj v negatívnych postavách," povedala herečka. Priznala, že nakrúcanie filmu prebiehalo v čase, keď v osobnom živote zažívala ťažšie obdobie. "Vyčítam si, že som si to až tak neužila, bola som zahltená svojimi problémami a tým, čo práve prežívam, nevedela som sa uvoľniť, ale možno to bolo pre výsledok filmu dobre," dodala Kanócz k snímke, o ktorej kvalitách svedčí aj sedem nominácií na prestížne české filmové ocenenie Český lev.