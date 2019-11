Film Vietor rozpráva o Halnom, ktorý nemení iba hory, ale aj ľudí

Bratislava 18. novembra (TASR) - V bratislavskom Kine Lumiére sa v pondelok uskutočnila slávnostná premiéra poľsko-slovenského koprodukčného filmu Vietor. Film je originálnou dokumentárnou esejou o sile vetra fönového typu s názvom Halný, ktorý sa vyskytuje v regióne Podhalie v poľských Vysokých Tatrách a okrem rozsiahlych materiálnych škôd spôsobuje miestnym obyvateľom aj psychické problémy. Režisérom a scenáristom dokumentárneho thrilleru zobrazujúceho životy ľudí, ktorí trpia týmto vetrom, je Michal Bielawski.



Prichádza niekoľkokrát za rok. Keď príde, hory už nie sú pokojné a tiché. Keď fúka Halný, padajú stromy, vznikajú odlesnené polomy, domom odnáša strechy. Halným sa nemenia iba hory, ale aj ľudia. Po jeho príchode stúpa v kraji počet samovrážd, množia sa depresie, zintenzívňujú sa epileptické záchvaty, ľudia so srdcovými chorobami sú odvážaní do nemocníc. Halný prináša ľuďom strach a mení ich správanie. Sú nervózni a agresívni, pijú viac alkoholu ako inokedy a polícia zasahuje častejšie ako obvykle.



"Michal Bielawski si vybral štyroch protagonistov a behom niekoľkých rokov sleduje ich osudy a ich boj s týmto prírodným živlom," povedal pre TASR Peter Kerekes, slovenský producent filmu s tým, že ide skutočne o dokumentárny thriller. "Je to dané tým, že to zlo v podstate nevidíme, vieme o ňom a vidíme, ako nejakým spôsobom manipuluje s našimi protagonistami alebo zasahuje do ich životov," vysvetlil známy slovenský režisér. Bielawského Vietor ho oslovil na festivale v Terste. "Videl som len ukážku z pripravovaného filmu, akým spôsobom to bolo rozprávané, naozaj som sa bál aj počas tých piatich minút ukážky. To ma presvedčilo k tomu, že som sa stal koproducentom filmu," priznal Kerekes a k veternému dokumentárnemu thrilleru dodal: "Je to kinematograficky veľmi zaujímavo rozprávané. Keby sme si predstavovali, že Alfred Hitchcock by sa rozhodol točiť dokumentárne filmy, vyzeralo by to asi takto."



Boj človeka s prírodou je ústrednou témou filmu. Súboj živlu a emócií sa snaží dokument sprostredkovať sugestívnou formou dokusymfónie a dokuthrilleru. Režisér zobrazuje atmosférický jav a jeho dôsledky cez portréty niekoľkých postáv, ktorých činy a správanie sú podriadené plynutiu času a fázam halného vetra, pričom protagonisti plnia úlohu "muzikantov na koncerte". Snímka ponúka fascinujúci pohľad na život ľudí z horských oblastí, ktorí bojujú s nespútaným živlom, obklopení majestátom prírody. Pozornosť sa tiahne od intenzívneho ľudského správania k meniacej sa prírode: vystrašené zvieratá, kymácajúce sa stromy vo vetre, majestátny prechod padajúcich mračien, ktoré sa prelievajú cez tatranské hrebene.



"Je to film, ktorý sa naozaj oplatí nie vidieť, ale hlavne počuť v kine. Zvuk, ktorý urobil Martin Merc, je tak fantastický, že vy ten vietor nielen počujete, ale naozaj ho cítite, od úplne počiatočného vánku, ako sa to postupne mení na vietor, až to ide na víchricu a zase po katastrofe sa to pomaličky utíši. Zvukovo to fantasticky pôsobí na zmysly," uzavrel Kerekes.



Film Vietor prinesie do kinodistribúcie od 28. novembra Asociácia slovenských filmových klubov (ASFK).