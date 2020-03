Víkendový program RTVS ponúka aj československú klasiku z roku 1938

Bratislava 22. marca (TASR) - Mimoriadna situácia na Slovensku prináša aj väčšiu možnosť čítať dobrú knihu či sledovať filmovú produkciu. Zostať doma je dokonca zdraviu prospešné, aby sa zabránilo šíreniu nového koronavírusu a ochorenia COVID-19. Bohatý víkendový program ponúka divákom v domácej izolácii či karanténe RTVS.



V rámci neho si Slováci mohli pripomenúť aj Svetový deň Downovho syndrómu, ktorý je stanovený na 21. marca. V sobotu (21. 3.) k nemu verejnoprávna televízia odvysielala na Dvojke dokumentárny filmo Niečo naviac (2018) režisérov Pala Kadlečíka a Martina Šenca. Dokument vyrozprával príbeh postihnutej Dorotky, ktorý ukazuje, že i ľudia s diagnózou Downov syndróm môžu byť prínosom pre svoju rodinu a spoločnosť.



Vo víkendovom programe verejnoprávnej televízie nechýba ani komédia. Diváci môžu stráviť čas pri československej filmovej klasike z roku 1938 Škola základ života, ktorú nakrútil Martin Frič podľa knižnej predlohy Jaroslava Žáka. Zabavia ich svojrázne postavičky šprta Krhounka, premianta Benetku a celého učiteľského zboru jedného gymnázia.



Všetko sa točí okolo študentského časopisu Řev septimy, ktorý napísal niektorý zo septimánov reálneho gymnázia v Přívlakách a ktorý bonzák Krhounek (v podaní Františka Filipovského) posunul triednemu učiteľovi. Časopis vzbudil v profesorskom zbore značný rozruch, pretože humorným spôsobom karikuje jednotlivých profesorov. Zatiaľ čo mladý profesor Bartoš a starý múdry pedagóg Gábrlík dokážu poňať celú vec s nadhľadom a humorom, zvyšok profesorského zboru začne zúrivé pátranie po vinníkovi, ktoré prináša mozaiku veselých situácií a epizód zo života študentov i profesorov, a tiež kultových replík. Práve tie zaradili tento film medzi najobľúbenejšie československé komédie. Ďalej v nej hrajú Theodor Pištek, František Smolík, Jaroslav Marvan, Ladislav Boháč, Václav Trégl, Karel Postranecký, Čeněk Šlégl, Marie Burešová, Lola Skrbková, Ladislav Pešek a iní.



"Pri tomto filme sa smejem vždy, nehľadiac na to, ako často ho počas roka vidím. Zrejme jedna z najlepších školských komédií a komédii vôbec, hlavne vďaka kope výborných hercov, na ktorých je pri ich zápolení medzi lavicami radosť pozerať," zrecenzoval na Česko-slovenskej filmovej databáze www.csfd.cz jeden z divákov film, ktorý prvýkrát ukázal viacero školských stereotypov.



Obľúbenú klasiku Škola základ života, v ktorej zaznie aj replika "to nie je učenie, to je krotenie divej zveri", odvysiela Jednotka v nedeľu o 16.10 h, v repríze si ju diváci môžu pozrieť po polnoci.