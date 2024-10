Film Výnimočný stav ukáže divákom, že nemôžu veriť všetkému

Bratislava 8. októbra (TASR) - Manželskej nevere a dezinformáciám sa venuje Výnimočný stav, najnovší film režiséra Jana Hřebejka (Pelíšky, Pupendo, Musíme si pomáhať, Učiteľka). Novú českú komédiu o žiarlivom reportérovi, ktorý sa dostane do prekérnej situácie, predstavili tvorcovia a herci v utorok v Bratislave. Hřebejkovu novinku v hlavnej úlohe s Ondřejom Vetchým uvedie do slovenských kín distribučná spoločnosť Continental film 10. októbra.



"V prvom pláne je to komédia o chlapíkovi, ktorý utečie z práce. Keď z nej utečie stolár, nikto si to nevšimne, ale keď utečie z práce vojnový spravodajca, aby doma riešil neveru svojej ženy, a v oblasti, ktorú má pokrývať pre Český rozhlas vypukne revolúcia, to už by si niekto mohol všimnúť, ale náš hlavný hrdina sa nedá a začne klamať," priblížil pre TASR filmovú novinku jej scenárista Milan Tesař.



Podčiarkol, že Výnimočný stav je komédia o manželskej nevere nakrútená so zámerom divákov predovšetkým pobaviť, ale prináša aj ďalšie témy. "Tým, že obaja manželia pracujú v rozhlase, ponúkajú sa tam aj otvorené témy, ako dezinformácie či aká je úloha verejnoprávneho média v demokracii," poznamenal scenárista a novinár, ktorý sa podpísal aj pod rovnomenné divadelné prestavenie. Výnimočný stav je teda filmovou adaptáciou Tesařovej divadelnej hry, ktorú viacero sezón uvádzalo pražské Divadlom na Fidlovačce.



Konverzačnú hru spolu s režisérom Hřebejkom scenárista rozšíril o ďalšiu linku. Hlavnú úlohu filmového Karla Berana, ktorého reportérske povinnosti donútia k tvorbe mystifikačných reportáží a tak arabskú revolúciu "simuluje" pomocou kuchynských spotrebičov, zverili tvorcovia Ondřejovi Vetchému. Jeho manželku si zahrala Tatiana Dyková. V ďalších postavách komédie diváci uvidia Jordana Haja, Jaroslava Plesla, Janu Plodkovú, Jiřího Havelku, Kateřinu Brožovú či Jana Hrušínského.



Zámerom tvorcov novej českej komédie bolo podľa slov scenáristu to, aby sa divák zabával kráľovsky. "Ale na konci, keď odchádza z kina, aby si povedal, že to bolo o niečom ešte trošku vážnejšom, aby si uvedomil, že klamať sa nemá a novinári už vôbec nie. Ľudia by si mali uvedomiť, že nemôžu veriť všetkému, čo počujú," uzavrel Tesař.