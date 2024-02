Film Život ako každý iný rozpráva aj o popôrodnej depresii

Bratislava 4. februára (TASR) - Program slovenských kín tento týždeň obohatil dokumentárny film s názvom Život ako každý iný. Francúzska režisérka Faustine Cros v ňom prostredníctvom rodinných archívov i scén z dnešných dní rekonštruuje portrét svojej matky Valérie, ženy, ktorá celý život bojovala s materstvom.



Distribučná spoločnosť Film Expanded podčiarkuje, že filmová novinka nie je len intímnym a nežným portrétom. Zaoberá sa hlbšie tabuizovanými témami v našej spoločnosti. "Duševný stav Valérie súvisí s popôrodnou depresiou a dilemou, či so založením rodiny nestratila osobnú slobodu a tým prijala stereotypy o ženách, ktoré jej diktovala spoločnosť," poznamenáva k dokumentárnej snímke Cros.



Podľa režisérky tabu súvisí všeobecne so spôsobom, ako prehliadame problém duševného zdravia. "Hoci termíny, ako baby blues alebo popôrodná depresia často používame, akoby sme sa báli hovoriť o ich hlbších príčinách," dodáva Cros, ktorá sa počas návštevy Slovenska na festivale Jeden svet dozvedela, že jej otec je v obci Malá čierna považovaný za hrdinu. V dobe druhej svetovej vojny ho sem v zajatí priviezli nacisti. On ušiel a v horách sa pripojil k Slovenskému národnému povstaniu. Obyvatelia obce mu pomohli prežiť zimu. Ako ďalej poznamenáva Film Expanded, v súčasnosti Faustine Cros rozmýšľa, že by tento príbeh spracovala ako jeden zo svojich ďalších projektov.



Oceňovaná snímka Život ako každý iný je v slovenských klubových kinách od 1. februára.