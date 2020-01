Zodpovednosť filmárov v téme ochrany životného prostredia sa posilní

Bratislava 27. januára (TASR) – Posilniť zodpovednosť filmárov v oblasti ochrany životného prostredia a celková ekologizácia audiovizuálneho priemyslu je cieľom výzvy, ktorú pripravila Slovenská filmová agentúra (SFA) a Inštitút cirkulárnej ekonomiky. Memorandum by malo byť prvým krokom pri vytvorení platformy pre informovanie, vzdelávanie a podporu slovenských profesionálov pri hľadaní trvalo udržateľných riešení v produkcii audiovizuálnych diel.



„Naším zámerom je prispieť k ochrane planéty, znížiť škodlivý dosah audiovizuálneho priemyslu na životné prostredie, zmeniť zaužívaný prístup a používať v praxi ekologicky pozitívne riešenia,“ priblížila pre TASR Zuzana Bieliková z SFA.



Filmárom, ktorí sa pripoja k iniciatíve, bude pomáhať aj pripravovaný 'Zelený manuál', vychádzajúci zo zásad definovaných vo výzve. Ich podstatou je preferovať recyklovateľné materiály, znižovať objem odpadu a ten v maximálnej miere triediť a zhodnocovať.



Napĺňanie cieľov výzvy by sa malo napríklad prejaviť zefektívnením výberu lokalít s dôrazom na transport a logistiku, minimalizovaním stavebných zásahov v danej lokalite a zabráneniu poškodenia fauny a flóry.



Ciele sa týkajú aj stravovania ľudí pracujúcich na filmovom diele. „Nakúpime lokálne, sezónne a organicky vyrobené potraviny. Používame opakovane použiteľné príbory, riad a utierky namiesto jednorazových,“ deklarujú signatári memoranda. Opatrením, ku ktorému sa podporovatelia výzvy prihlasujú, je takisto začleniť do štábu ekologického konzultanta, ktorý bude zodpovedný za čo najekologickejšiu výrobu audiovizuálneho diela.



S podobnou 'zelenou iniciatívou' prišiel na jeseň 2019 Fond na podporu umenia (FPU). Od uchádzačov o dotáciu žiada implementovať do projektov aj environmentálne opatrenia. Vo výzvach na rok 2020 musia byť povinne definované v predkladaných projektoch, nebudú však súčasťou hodnotiacich kritérií, to sa stane až v roku 2021.