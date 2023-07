Filmová a divadelná herečka Lucia Vráblicová má 50 rokov

Na archívnej snímke zľava dramaturg Svetozár Spručanský, režisér Michal Vyskočáni, herečka Lucia Vráblicová a herec Pavol Topoľský počas tlačovej konferencie pri príležitosti predstavenia novej inscenácie Divadla Nová scéna s názvom Sex pre pokročilých 9. februára 2022 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 18. júla (TASR) - Za svoj najväčší kariérny úspech považuje to, že môže vykonávať povolanie, ktoré ju baví, napĺňa a živí. Zahrala si vo viac ako 80 divadelných hrách, stvárnila desiatky filmových či seriálových rolí a známa je aj mnohopočetným dabingom či prednesom poézie.V stredu 19. júla bude mať 50 rokov slovenská herečka Lucia Vráblicová.Narodila sa 19. júla 1973 v Bratislave. Ako Vráblicová hovorí, je trvalým darčekom k narodeninám svojej matky, keďže sa narodila v ten istý deň. Po ukončení štúdia na Konzervatóriu v Bratislave hrala vo viacerých divadlách, ako napríklad v Divadle Astorka (Rómeo a Júlia, Zámok, Stella), Divadle Malá scéna (Na obed, Prezidentky, Noc tribádok), Divadle Aréna (Bod 0), Mestskom divadle (Woody Allen), či v Slovenskom národnom divadle (Rozbitý džbán). Jej domovskou scénou je však už 30 sezón Divadlo Nová scéna, kde svoj herecký i spevácky talent uplatnila v desiatkach inscenácií.Už počas štúdia herectva veľmi rada navštevovala rôzne divadelné predstavenia. "vyznala sa pri príležitosti svojho jubilea Vráblicová.Na Novej scéne účinkovala v operetách ako napríklad Madame de Pompadoure (subreta), Gróf z Luxemburgu (Grófka Kokozova), Veselá vdova (Oľga Kromovova). Ďalej hrala v muzikáloch pod vedením režiséra Jozefa Bednárika Klientka bláznov (Maria Moriaková), Jozef a jeho zázračný farebný plášť (Putifarka), Fidlikant na streche (Jenta), Niekto to rád horúce (Sladká Sue). Svoj komediálny kumšt, zmysel pre humor a vypointovanie scén ukázala v hrách ako Nemocnica na pokraji (Sestra Raftonová), Agent Kroviak zasahuje (Barbara), Šialené nožničky (pani Hagyariová), Osem žien, Sluha dvoch šéfov (Dolly), Pi čaj, miláčik! (režisérka Klára) a iné.V jej repertoári však nájdeme aj postavy s tragickým podtónom, ako Lyonsová v Pokrvných bratoch, Ružena Kolkocká (Obchod na korze), či Kráľovná Mária Lesczinská (muzikál Madame de Pompadour). Za stvárnenie mnohých rolí získala Vráblicová ocenenie Literárneho fondu. V súčasnosti vystupuje na Novej scéne v muzikáloch Jánošík, Cyrano z predmestia a Bonviván, v komornej komédii Sex pre pokročilých a rozprávke Bajaja.Podľa Vráblicovej herec si musí nájsť vzťah ku každej postave na to, aby ju stvárnil dostatočne vierohodne. Keby tak neurobil, divák by na to prišiel. Doteraz sa najviac stotožnila s postavou matky Lionsovej z divadelného muzikálu Willyho Russella – Pokrvní bratia." prezradila pre TASR Vráblicová.Taktiež veľmi rada spomína na postavu Bečeľovej z muzikálu Kubo. Podľa jej slov hádka s herečkou Táňou Radevou patrila k vrcholom tohto predstavenia.Herečka je počas svojej kariéry aktívna aj vo filmovom priemysle. Účinkovala vo filmoch ako napríklad ...kone na betóne (1995), Zločin (1999), Čajová šálka lásky (2000), Dážď padá na naše duše (2002), Polčas rozpadu (2007), Cinka Panna (2008), Nedodržaný sľub (2009), Láska na vlásku (2014), Vojtech (2015), Muž so zajačími ušami (2020), v historickej dráme Piargy (2022) a ďalších.Zo seriálov, kde Vráblicová účinkovala, patria medzi najznámejšie Zoo (2016), Pravá tvár (2017), Semafor (2018), Delukse (2019) či Nový život (2020). Jej hlboký hlas je známy aj z dabingu či z rozhlasu, s ktorými pravidelne spolupracuje. Vráblicová má silný vzťah k prednesu poézie a prózy.Za najväčší úspech považuje ocenenie Krištáľová ruža z festivalu poézie a prózy v českých Poděbradoch z roku 2021. "dodala pre TASR jubilantka.Vráblicová je vydatá a má jedného syna. Narodeniny oslávi v kruhu svojej najbližšej rodiny v kúpeľoch. Nevylučuje, že si aj zaspieva s a´ccappellou Voising svoju obľúbenú pieseň Čerešne.