Filmová a divadelná herečka Zdena Studenková oslavuje 70 rokov

Bratislava 19. mája (TASR) – Je známa svojim temperamentom a otvorenými názormi. Už viac ako 45 rokov sa radí medzi prvé dámy a stálice slovenskej filmovej a divadelnej scény. V nedeľu 19. mája bude mať Zdena Studenková, filmová, divadelná a rozhlasová herečka, 70 rokov.



Zdena Studenková sa narodila 19. mája 1954 v Bratislave. Odbor umelecká fotografia absolvovala na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Bratislave. Po jej skončení študovala herectvo na Vysokej škole múzických umení (VŠMU). V rokoch 1977 - 1978 bola členkou činohry Novej scény a od roku 1978 pôsobila v Činohre Slovenského národného divadla (SND). Účinkovala aj na bratislavskej Malej scéne, v Štúdiu S a v divadlách v Prešove a Košiciach.



Prvý raz sa pred kamerou objavila v česko-slovenskom kriminálnom poviedkovom filme Motiv pro vraždu (1974). V poviedke režiséra Júliusa Matulu stvárnila postavu obete znásilnenia. V roku 1977 si zahrala v divácky obľúbenej komédii Otta Krivánka Štipku soli (1977). O rok neskôr zažiarila v pôsobivom filme Panna a netvor v réžii Juraja Herza, kde ju kritika označila za herecký objav.



V tom čase už patrila k najobsadzovanejším slovenským herečkám. Venovala sa predovšetkým televíznej tvorbe. Diváci ju mohli vidieť napríklad v televíznej inscenácii Rembrandt van Rijn (1981), ktorá je výsekom životopisu slávneho maliara.



Medzi jej najznámejšie filmové postavy patrí speváčka Gábina v dodnes a najmä na Vianoce obľúbenej komédii Marie Poledňákovej S tebou mě baví svět (1982). Známou sa stala aj vďaka filmu Václava Matějku Anděl s ďáblem v těle (1983), kde si zahrala po boku hercov ako Božidara Turzonovová, Miloš Kopecký, Radoslav Brzobohatý, Josef Vinklář či Jiří Korn.



Ďalšími známymi filmami z filmografie Zdeny Studenkovej patria aj Kára plná bolesti (1985), Južná pošta (1987), Anděl svádí ďábla (1988) či snímka Martina Šulíka Všetko čo mám rád (1992). Zahrala si aj v dráme Ženy môjho muža (2009) či v komédii Manžel na hodinu (2016).



Výrazne postavy stvárnila aj v televíznych seriáloch Ordinácia v ružovej záhrade (2007), Panelák (2008), První republika (2014, 2017, 2018), Iveta (2021), Pán profesor (2022, 2023), Dunaj, k vašim službám (2023). Účinkuje aj v zábavnom programe Inkognito.



Na prestížne divadelné ocenenie v kategórii najlepší ženský herecký výkon bola v roku 2012 nominovaná za stvárnenie Arkadinovej v Čechovovej Čajke. Zaujala aj v divadelnej hre Leni, ktorá je príbehom o Leni Riefenstahlovej či v divadelnej inscenácii Pamäť vody.



Okrem rozhlasových hier účinkovala aj v muzikáloch Pokrvní bratia, Jozef a jeho zázračný farebný plášť, ktoré režíroval legendárny Jozef Bednárik. V Košiciach si zahrala v jeho muzikáli Sweet Charity a účinkovala aj v tituloch Niekto to rád horúce a Hamlet. Spolu s Miroslavom Nogom, Štefanom Skrúcaným, Rasťom Piškom a Michalom Dočolomanským si zahrala aj v predstavení Molotow coctail.



Je autorkou kníh Recepty so štipkou hereckého korenia (2004), Nové recepty so štipkou hereckého korenia (2006). V roku 2006 vyšla aj kniha Zdena Studenková, Ján Štrasser: Som herečka a v roku 2011 potešila najmenších s rozprávkovou knižkou, kde sa deti dozvedia, ktoré zvieratká sú miláčikovia autorky. Poslednou knihou je zbierka receptov Aj varenie je umenie (2022). V roku 1995 jej vyšiel aj hudobný album Dotyky noci.



Je držiteľkou viacerých ocenení. Okrem iných dovedna osemkrát získala cenu Osobnosť televíznej obrazovky (OTO), z toho šesťkrát v kategórii herečka a dva razy ako absolútna víťazka. V roku 2020 dostala mimoriadne ocenenie Slovenka roka. Na Art Film Feste 2023 v Košiciach si prevzala ocenenie Hercova misia. V apríli tohto roku si z 25. ročníka divadelného Festivalu Aničky Jurkovičovej odniesla v poradí dvadsiaty druhý Kvet Tálie.







Zdroj: www.etheatre.sk