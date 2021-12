Kniha od špecialistu na cestovný ruch poteší nadšencov filmu

Bratislava 12. decembra (TASR) - Na zaujímavé filmové miesta na Slovensku upozorňuje knižná novinka, ktorú pod názvom Filmové miesta vydalo vydavateľstvo Dajama. Kniha od špecialistu na cestovný ruch Tomáša Galierika poteší predovšetkým filmového diváka a lovca zážitkov. "Prechádza po Slovensku a identifikuje scény, budovy, ulice, miesta aj vďaka mapám a pátra po spojitostiach. Aj vďaka rozprávaniu filmárov, hercov a komparzu," približuje vydavateľ knihu, do ktorej prispeli informáciami aj múzeá.



Publikácia prináša tiež vyjadrenia ľudí, ktorí filmovanie zažili na vlastnej koži, či pohľad na lokality, ktoré zo spojitosti s filmom ťažia, alebo naopak zostáva tajomstvom ich vzťah k filmu a s ním spojené zaujímavosti. To, že Slovensko zaujalo filmových tvorcov, potvrdzujú viaceré snímky. Americkí filmári k nám prišli nakrúcať akčný film Mierotvorca (Peacemaker, 1997) s Georgom Clooneym a Nicole Kidman, ale aj rozprávku Dračie srdce v roku 1992 či snímku Za nepriateľskou líniou (Behind Enemy Line, 2001).



Autor knihy dokazuje, že Slovensko zaujíma filmárov neustále - pre krásne prírodné scenérie, hrady a zámky, jaskyne a rôzne architektonické ojedinelosti. Napríklad Jennifer Lawrence, oscarová herečka známa zo série Hunger Games, nakrúcala v Petržalke a v budove Slovenského rozhlasu akčný triler Červená volavka (Red Sparrow, 2018). Obrátená pyramída, slávna budova v centre Bratislavy, predstavovala architektúru Sovietskeho zväzu. Popradské letisko zaujalo autorov hororu Krvavo červené nebo (Blood Red Sky, 2020) a severná D3 zase autorov seriálu Tom Clancy´s Jack Ryan. "Bojnický zámok, Oravský hrad alebo Červený Kameň by dokázali rozprávať mnoho filmárskych príbehov," dodáva vydavateľ knihy s tým, že mnohé z príbehov našli priestor v knižnej novinke.



Jej čitateľ sa dozvie aj to, že na Spišskom hrade sa nakrúcali rôzne filmy, americké i britské. Oravský hrad je slávnym hradom Upíra Nosferatu (1922), ale tiež Draculu (2019). Výrazný priestor získal v Adamovi Šangalovi (1972), ale aj v Kráľovi drozdia brada (1984). Novšia rozprávka Láska na vlásku (2014) so Samom Spišákom a Celeste Buckingham sa mohla spoľahnúť na interiér a exteriér Oravského hradu. No Bojnický zámok zaujal ešte viac. Siahli po ňom filmári rôznych filmov a rozprávok. Vznikala tu aj prvá hraná rozprávka na Slovensku s Františkom Dibarborom Pán a hvezdár (1959). Po Bojnickom zámku sa prechádzala aj zlá čierna kráľovná v druhej rozprávke o princeznej Fantaghiró, exmanželka filmového Ramba, Brigitte Nielsen. Filmové miesta aj v tomto prípade popisujú niekoľko zaujímavostí.