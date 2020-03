Filmové premiéry presunul nový koronavírus

Bratislava 13. marca (TASR) - Do slovenskej kinodistribúcie mali tento týždeň vstúpiť tri filmové novinky - česká komédia, dokumentárny film o "kuchyni" Jana Švankmajera a na svoje si mali prísť aj fanúšikovia akčného thrilleru a Vina Diesela. V súvislosti so šírením nového koronavírusu a následného uzatvorenia kín sa distribučné spoločnosti rozhodli presunúť premiéry svojich filmov na neskoršie.



Od 12. marca mala ísť do kín česká komédia 3Bobule (r. Martin Kopp) a thriller podľa úspešného komiksu Bloodshot (David S. F. Wilson), v ktorom sa Vin Diesel predstaví ako supervojak. Diváci si budú musieť počkať aj na film Jana Daňhela a Adama Oľhu Alchymická pec, ktorý sa začína v bode, keď sa končí nakrúcanie posledného celovečerného filmu Jana Švankmajera Hmyz. Otvára sa tak priestor pre svojbytný "parazitný" film, ktorý zachytáva každodenné dianie vo vnútri filmovej i voľnej tvorby Jana Švankmajera a spoločnosti Athanor, v ktorej výhradne vznikajú Švankmajerove filmové diela a výstavy. Film nie je len Švankmajerovým portrétom, ale filmovými prostriedkami oživuje i pre tvorcu zásadnú a neoddeliteľnú bytosť – zosnulú ženu Evu. Tá spolu s producentom Jaromírom Kallistom energeticky završuje alchýmickú triádu "zmesi" Athanoru. Film nekatalogicky bilancuje ich doterajšie myslenie a tvorbu, nie je a ani nechce byť bilančným dokumentom, ale predovšetkým živým, imaginatívnym a hravým situačným filmom. Ukazuje tiež, že aj svetová kinematografia môže vznikať "na kolene" a že prostredníctvom autentického zážitku magického sveta možno zvíťaziť i nad smrťou.