Filmové retroautobusy sú opäť na cestách po celom Slovensku

Bratislava 2. júla (TASR) - Putovný letný filmový festival Bažant Kinematograf sa po devätnásty raz vydal do slovenských miest, aby divákom priniesol filmové zážitky pod hviezdnou oblohou. Opäť ho prinášajú dva filmové retroautobusy, s kolekciou piatich slovenských a českých filmov sa zastavia v 27 mestách. TASR o tom informovala Ľubica Orechovská, koordinátorka projektu. Filmová púť potrvá do 4. septembra.



V programe figuruje hudobný dokument Meky, v ktorom sa známy režisér dokumentárnych filmov a videoklipov Šimon Šafránek pozrel na život a tvorbu legendy slovenskej popmusic Miroslava Žbirku. Hudbou i žánrovou atmosférou, čiernym humorom a hereckým obsadením môže zaujať aj najnovší film Bourák od režiséra Ondřeja Trojana a scenáristu Petra Jarchovského, v hlavnej úlohe s Ivanom Trojanom. Ten sa divákom predstaví aj ako liečiteľ Jan Mikolášek v koprodukčnej životopisnej dráme Šarlatán z dielne Agnieszky Hollandovej. Životným dobrodružstvám výnimočnej osobnosti sa venuje film Cesta do nemožna, v ktorom režisér Noro Držiak netradičným spôsobom približuje mimoriadne pestrý a prekvapivý život vynálezcu, vedca, intelektuála, politika, národného hrdinu i bonvivána Milana Rastislava Štefánika. Letnú romantiku zastupuje pokračovanie kinohitu z prostredia moravských viníc 3Bobule v hlavných úlohách s Terezou Ramba a Kryštofom Hádkom, tentoraz v réžii Marina Koppa.



"Chceme priniesť do slovenských miest pohodu a radosť zo zaujímavých domácich filmov a poslať na cestu opäť oba premietacie autobusy. Želáme si, aby všetko prebehlo hladko a bezpečne až do konca," poznamenala Orechovská s tým, že všetci členovia organizačného tímu sa nechali zaočkovať. "Naši partneri a spoluorganizátori v jednotlivých mestách budú počas celého leta zabezpečovať miesto premietania podľa aktuálne platných pandemických opatrení, naši diváci nám veľmi pomôžu tým, ak budú ohľaduplní k svojmu okoliu, možno ešte o trochu viac ako po iné roky," dodala.



Putovný festival si pripomenie aj 100 rokov od vzniku prvého slovenského hraného filmu. Výročie oslávi klasickými filmami z archívnych zbierok Slovenského filmového ústavu. Pred každou projekciou celovečerného filmu premietne krátky animovaný film. Vo výbere sú vtipné dielka legiend slovenskej animácie Viktora Kubala (Zem, Postup, Šach) a Jaroslavy Havettovej (Socha, Posledný kameň, realizovaný spoločne s Júliusom Hečkom).