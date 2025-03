Filmovú jar v Cinema City privítajú legendárne príbehy

Bratislava 3. marca (OTS) - Marcové novinky v Cinema City vás vezmú na výlet do minulosti. Zastávku v detstve symbolizuje očakávaný hraný remake rozprávky o Snehulienke, deti poteší aj rozprávka Ako z divých vajec. Silnou kartou hrá aj česká filmová produkcia, ktorá prináša novinky More na dvore, Tichá pošta či Ako sa nám to mohlo stať. Zvučné herecké mená sa objavia vo filmoch Mickey 17, Hamlet či Posledný nádych. Marcovou „čerešničkou na torte“ bude koncertný film kapely Imagine Dragons.S kým chodíte najradšej do kina? S rodinou, priateľmi či so svojou polovičkou? Pozvite svojho filmového parťáka do kina a môžete spolu vyhrať nezabudnuteľný filmový zážitok. Stačí sa zaregistrovať na spolocnedokina.sk do 7. marca. Prezraďte nám, s kým, kde a čo by ste radi videli a vyhrajte ročný voucher pre 2 alebo 50x Cinema City combo s dvoma lístkami a popcorn menu pre dvoch. Marcové novinky si môžete vychutnať vo všetkých kinách Cinema City vo formáte 2D, ale aj v obľúbených formátoch SUPERSCREEN a 4DX. Stačí si len vybrať z ponuky marcových premiér.Populárneho britského herca Iana McKellena poznáme z filmových sérií Pán prsteňov a X-Men. Teraz žiari v novom, jedinečnom spracovaní Shakespearovej klasiky Hamlet. Nesmrteľný príbeh o pomste a tragédii je koncipovaný ako psychologický triler pre dnešnú dobu. Režisér Sean Mathias vychádza zo svojej oceňovanej divadelnej inscenácie pre Kráľovské divadlo vo Winsdore a v tomto filmovom spracovaní inovatívne prekračuje hranice javiska. Využíva takmer každú miestnosť tohto divadla, ktorá sa mení z pivničného väzenia na strešné bojisko do slávneho hradu Elsinor. Ian McKellen sa vracia do úlohy Hamleta, muža, ktorý upadá do šialenstva, keď sa snaží pomstiť svojmu strýkovi. Herecké obsadenie dopĺňajú britské hviezdy javiska a filmového plátna Jonathan Hyde, Jenny Seagrove a Steven Berkoff. Psychologickú drámu HAMLET uvidíte v Cinema City už 4. marca.Oscarom ocenený režisér Bong Joon Ho (film Parazit) prichádza s unikátnou novinkou – sci-fi filmom MICKEY 17 . Robert Pattinson sa v snímke predstaví ako svojský hrdina Mickey Barnes. Ten sa ocitne v mimoriadne nevďačnej situácii, keď zistí, že jeho zamestnávateľ vyžaduje, aby bol ako zamestnanec absolútne zapálený pre to, čo ho živí – pre zomieranie! Užite si šialenú sci-fi komédiu MICKEY 17 v kinách Cinema City už od 6. marca.Dráma MNÍCHOV 1972 rekonštruuje jednu z najtragickejších udalostí moderných dejín očami médií a ukazuje, ako zásadne zmenila ich prácu. Príbeh sa odohráva počas letných olympijských hier v Mníchove v roku 1972, keď športová redakcia americkej televízie, ktorá dovtedy informovala len o výkonoch amerických športovcov na hrách, začala naživo pokrývať teroristický útok na izraelský olympijský tím. Ich objektív poskytuje originálny pohľad na deň, ktorý na televíznych obrazovkách sledovala v priamom prenose viac ako miliarda divákov. Hlavným hrdinom príbehu je mladý ambiciózny producent Geoff (John Magaro), ktorý sa chce presadiť pred svojím šéfom, televíznou legendou Roonom Arledgeom (Peter Sarsgaard). Spolu s nemeckou tlmočníčkou Marianne (Leonie Benesch) a mentorom Marvinom Baderom (Ben Chaplin) sa nečakane ocitne v epicentre diania a rozhodne sa využiť príležitosť, nech to stojí, čo to stojí. Rastúce smrteľné nebezpečenstvo pre izraelských rukojemníkov však čoraz viac vyostruje boj medzi Geoffovými ambíciami a jeho túžbou urobiť to, čo je správne. Aké bude jeho rozhodnutie zistíte vo filme MNÍCHOV 1972 v kinách Cinema City od 6. marca.Sympatický Jozef (Ondřej Vetchý) je úspešný majster husliar. Teší ho, že ním vyrobené nástroje prinášajú radosť ľuďom po celom svete. On sám najradšej trávi čas vo svojej dielni na dvore pavlačového domu. Nikdy nebol ani pri mori, jeho morom je kaluž na dvore, ktorú chráni pred vyschnutím, aby vtáky mali čo piť. Nemá manželku ani deti, len sučku Pampelišku, ktorá ho sprevádza na každom kroku. Jozef tajne miluje krásnu susedku Anežku (Linda Rybová) a teší sa na stredajšie šachové partie s najlepším kamarátom Václavom (Jiří Langmajer), charizmatickým ladičom pián, ktorý dokáže skvelo naladiť aj väčšinu pianistiek. Hoci Jozef vyrobil už množstvo majstrovských nástrojov, vie, že jeho husliarske umenie stále nie je na vrchole. Zatiaľ váha siahnuť po tom najlepšom dreve, ktoré v dielni starostlivo opatruje. Má predsa pred sebou toľko času – na majstrovské husle aj na zoznámenie s Anežkou. Život sa však môže v okamihu zmeniť a z mora času sa zrazu stane iba kaluž. Jozef si s pomocou priateľov začína plniť všetky sny, ktoré už nechce odkladať. A tak nakoniec dôjde na majstrovské husle aj tú pravú lásku na celý život. Česká komédia MORE NA DVORE prináša dobrú náladu a tú najharmonickejšiu lásku. V kinách Cinema City už od 6. marca.Kráľovské páža Jurko poruší príkaz kráľa, ochutná kúsok čarovného hada a porozumie reči zvierat. Neuposlúchnutie kráľovho rozkazu znamená, že ho čaká trest smrti. Kráľ mu však dá ešte poslednú šancu ako sa vykúpiť: musí mu nájsť a priviesť za ženu Zlatovlásku, princeznú z tajomnej ríše ďaleko za morom. Jurko sa na strastiplnú a nebezpečnú cestu vydáva v sprievode kamaráta Štefana a psíka Šťastka, ktorému zachránil život. Cesta na ostrov je nielen plná dobrodružstiev a prekvapení, ale ukáže sa, že Štefan nie je tým najúprimnejším priateľom, akým sa zdal byť. Našťastie, Juraj má aj veľa iných odvážnych spojencov - zvieratá, ktorým pomohol. Nové filmové spracovanie legendárnej ZLATOVLÁSKY príde do kín Cinema City už 6. marca.Tichá pošta je rodinný dobrodružný film odohrávajúci sa v zime v zasnežených Krkonošiach na konci nemeckej okupácie. Skupina detí si naplánuje záchranu zostreleného francúzskeho pilota, ktorého nájdu v lese. Ich akcia pripomína princíp známej hry na tichú poštu – zraneného pilota si deti odovzdávajú medzi sebou, prevážajú ho z jednej horskej dediny do druhej, ako tajnú správu v škole. Hrajú však veľmi riskantnú hru, musia čeliť vojakom nemeckej okupačnej armády, prekabátiť zradcov a udavačov a v neposlednom rade prežiť v drsných zimných podmienkach v horách. Ich cieľom je niekoľko desiatok kilometrov vzdialená nemocnica, kde chcú zaistiť pomoc pre pilota Pierra. Podarí sa im ho zachrániť? To zistíte vo filme TICHÁ POŠTA v kinách Cinema City od 6. MARCA.V kráľovstve Kastília opäť povstane temná sila. Dni od korunovácie nových vládcov je ich sedem kráľovských vajíčok ukradnutých a je na jednom hrdinovi, aby ich bezpečne vrátil - dospievajúci doručovateľ, cap Arthur. Jeho sny stať sa holičom svetovej triedy sú pozastavené, keď sa cez noc stane "rodičom" 7 kuriatok! Ak chce udržať rozbúrené batoľatá na ich ceste v bezpečí, musí najprv dospieť, objaviť vlastnú minulosť a popri tom prebudiť zabudnutých šampiónov. Dokáže Arthur vrátiť dedičov a nakoniec zachrániť kráľovstvo? Uvidíte v animovanom filme AKO Z DIVÝCH VAJEC v kinách Cinema City od 13. marca.Kodaň, 1918. Eufória z ukončenia 1. svetovej vojny rýchlo mizne a svet naďalej sužuje nerovnosť a bieda. Karoline, mladá a chudobná robotníčka v textilke, zostala sama. Manžel Peter sa stratil na fronte a krátky románik s riaditeľom továrne sa končí sklamaním. Keď sa opustená a tehotná ocitne bez práce, stretne charizmatickú Dagmar, ktorá ako jediná prejaví láskavosť a porozumenie. Vedie ilegálnu adopčnú agentúru a pomáha matkám hľadať náhradný domov pre nechcené deti. Keďže sa Karoline po pôrode nemá na koho obrátiť a nemá peniaze, vyhľadá Dagmar a ujme sa úlohy dojky. Medzi ženami vznikne silné puto, ale odhalenie šokujúcej pravdy o Dagmarinej práci nezostane bez následkov. Film, ktorý je historickou drámou o hraniciach dobra a zla, mal svetovú premiéru v súťaži na filmovom festivale Cannes 2024 a získal už celý rad ocenení. Medzi nimi i nominácie na Zlatý glóbus a Oscara. Historická dráma DIEVČA S IHLOU v kinách Cinema City od 20. marca.Keď sa v septembri 2012 experti na saturačné potápanie Chris Lemons, Dave Yuasa a Duncan Allcock vydali na rutinnú expedíciu, v hĺbke niekoľkých stoviek metrov technická porucha počítača spôsobila, že ich loď začal unášať prúd. Zároveň sa pretrhla pupočná šnúra, ktorá Lemonsa spájala s kyslíkom, elektrinou a komunikačným systémom. Yuasa a Allcock vedeli, že ich priateľ má len niekoľko minút, a tak sa pustili do pretekov s časom, aby ho našli a zachránili. Film POSLEDNÝ NÁDYCH bol natočený podľa skutočných udalostí a zaručene divákom vyrazí dych. Zažite ho v kinách Cinema City od 20. marca.Legendárna rozprávka je späť! Filmové spracovanie prvého celovečerného filmu od štúdia Walt Disney, SNEHULIENKA , oživí nezabudnuteľný príbeh, krásnu princeznú, zlú kráľovnú aj 7 veselých trpaslíkov. Film aj rozprávka z roku 1937 boli inšpirované príbehom o Snehulienke a siedmich trpaslíkoch od bratov Grimmovcov. Americký hudobný film režíruje Marca Webba podľa scenára Grety Gerwig a Erin Cressidy Wilson. Produkujú ho spoločnosti Walt Disney Pictures a Marc Platt Productions. Vo filme účinkujú Rachel Zegler (Hry o život: Balada o vtákoch a hadoch), Andrew Burnap a Gal Gadot (Wonder Woman). Rozprávku SNEHULIENKA uvidíte v kinách Cinema City už 27. marca.Po dlhých rokoch po Pelíškach sa Bolek Polívka a Miroslav Donutil opäť spájajú v bláznivej komédii! Dej filmu sa točí okolo stretu dvoch úplne odlišných rodín – aristokratických Cimburk-Kolovratníkov a skromnejších Novákových, ktorí sa stretávajú pri príležitosti plánovanej svadby svojich detí. Budúca nevesta a ženích dajú ako darček svojim rodičom DNA testy, čo vedie k nečakaným a vtipným odhaleniam, ktoré spochybnia ich rodinné predstavy a predsudky. Príbeh humorne skúma témy spoločenskej triedy a identity a prináša satirický pohľad na rodinné vzťahy. Česká komédia AKO SA NÁM TO MOHLO STAŤ prichádza do Cinema City už 27. marca.Koncertná snímka Imagine Dragons: Live from the Hollywood Bowl spája celosvetovo populárnu kapelu (držiteľ ceny Grammy za skladbu Radioactive) a živý orchester - The LA Film Orchestra v unikátnej takmer dvojhodinovej show. Netradičné poňatie najznámejších skladieb ako Believer, Thunder alebo Demons vás vtiahne svojou energickosťou a výbušnosťou, ktorá vrcholí stupňujúcim sa hudobným ohňostrojom. Svoje najväčšie hity prináša na pozadí ikonického Hollywood Bowl, pýšiace sa viac ako storočnou tradíciou. Pod klenutou strechou bolo na jeseň roku 2024 zachytené ich vôbec prvé orchestrálne vystúpenie, ktoré prinieslo fanúšikom nezabudnuteľnú noc. Hudobné teleso, čítajúce viac ako 40 muzikantov, sa stretáva v nádhernej symfónii s modernými prvkami populárnej hudby. Vďaka pôsobivej réžii Vincenta Adama Paula, ktorý sa podieľal ako režisér či kameraman na snímkach o Lizzo, Duran Duran či Billy Idolovi, sa môžete tešiť na nevšedný a emotívny zážitok. Koncertný film IMAGINE DRAGONS: LIVE FROM THE HOLLYWOOD BOWL si nenechajte ujsť v kinách Cinema City iba 26. a 29. marca.