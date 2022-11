Filmovú prehliadku Festivalu slobody otvára Najväčší zločin

Bratislava 7. novembra (TASR) – Slovenskou premiérou nórskeho filmu Najväčší zločin sa v pondelok v bratislavskom Kine Nostalgia začína medzinárodná prehliadka hraných a dokumentárnych filmov, ktorá je súčasťou 12. ročníka Festivalu slobody. Multižánrový festival, ktorý organizuje Ústav pamäti národa (ÚPN), ponúka do 17. novembra aj diskusie, výstavy, divadelné predstavenia, koncert, Deň otvorených dverí Archívu ÚPN a podujatie Víkend zatvorených hraníc. Vstup na všetky podujatia je voľný.



Filmovú prehliadku otvára film režiséra Eirika Svenssona Najväčší zločin. Rozpráva skutočný príbeh židovskej rodiny Braude. Jej členov zatkli spolu s ďalšími Nórmi, ktorých osud bol spečatený tým, že boli Židia a deportovaní loďou do nacistického vyhladzovacieho tábora Auschwitz-Birkenau.



Realitu nedemokratických režimov priblížia na medzinárodnej filmovej prehliadke okrem nórskej snímky aj ďalšie filmy. V programe figurujú filmy Industria – Súkolie normalizácie (Česko), Falšovateľ (Nemecko/Luxembursko), 1970 (Poľsko), Rozprávky zlatého veku (Rumunsko/Francúzsko), Nezanechať stopy (Poľsko), Žena novej doby (Slovensko), Atómové srdce Františka Janoucha (Česko) a Osmičky (Česko). "Viaceré z filmov budú premietané v slovenskej premiére či predpremiére. Dopoludňajšie bloky filmovej prehliadky sú určené pre študentov stredných škôl, večerná časť pre širokú verejnosť," približujú organizátori festivalu filmovú prehliadku, ktorá potrvá do 10. novembra.



Súčasťou festivalu je aj Víkend zatvorených hraníc. V sobotu 12. novembra budú môcť záujemcovia prežiť príbeh emigranta prostredníctvom jazdy dobovým autobusom na trase Nová budova SND – Nová Cvernovka s odborným výkladom. V priestoroch Novej Cvernovky si môžu pozrieť výstavu Králové Šumavy, aktívnu spomienku na branné cvičenia a dokumentárny cyklus Môj emigrant. "V nedeľu 13. novembra bude pri Cyklomoste slobody v Devínskej Novej Vsi kultúrno-náučný program, spomienka na obete Železnej opony a symbolicky bude uzatvorená štátna hranica s Rakúskom," avizuje ÚPN.



Do pozornosti dáva aj divadelné predstavenie Domov! o vysídlení Nemcov z Československa po II. svetovej vojne, ktoré sa odohrá v nedeľu 13. novembra v divadle Astorka Korzo ´90.



Festival slobody sprístupňuje viaceré výstavy ÚPN. V Poľskom inštitúte je dostupná výstava Uzákonené bezprávie. Holokaust a protižidovské zákonodarstvo na Slovensku, v Parku Gábora Barossa pri Šafárikovom námestí výstava Obete komunizmu na Slovensku a na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského výstava Chceme slobodu! Pád komunistického režimu na Slovensku.



Podrobný program festivalu nájdu záujemcovia na www.festivalslobody.sk.