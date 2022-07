Festival Cinematik v Piešťanoch odštartuje v polovici septembra

Piešťany 20. júla (TASR) – V poradí 17. ročník festivalu Cinematik sa uskutoční v Piešťanoch od 13. do 18. septembra. Jeho návštevníci sa môžu tešiť na takmer stovku filmových titulov, prinesie dvojicu prestížnych filmových súťaží, viacero premiér a zameria sa aj na francúzsku kinematografiu. Informoval o tom PR festivalu Peter Konečný.



Do súťažných kategórií Meeting Point Europe a Cinematik.doc je v tomto roku zaradených 20 snímok. "Sú to kvalitné hrané a dokumentárne filmy z dielne európskych aj domácich filmárov. Opäť sa medzi nimi nájde aj niekoľko exkluzívnych festivalových predpremiér," uviedol Konečný. Hlavná súťaž Meeting Point Europe prináša súbor európskych filmov, z ktorých si svojho favorita okrem divákov bude vyberať aj odborná porota, zložená z filmových kritikov a členov Medzinárodnej federácie filmových kritikov FIPRESCI. Cinematik.doc je súťaž slovenských celovečerných dokumentov, ktoré mali premiéru počas uplynulého roka, často sa však predstavujú divákom po prvý raz až priamo na festivale.



V sekciách Cesty slávy a Výber umeleckého riaditeľa sa už tradične stretnú viaceré slovenské premiéry. Mnohé z filmov už prídu ovenčené cenami z prestížnych festivalov Sundance, San Sebastián, Locarno, Berlinale, Cannes či Benátky.



Cinematik prinesie retrospektívu francúzsko-bosnianskej filmárky, scenáristky a producentky Lucile Hadžihalilović. "Ani jeden z jej filmov ešte slovenskí diváci nemali možnosť vidieť v koncepčnej profilovej sekcii," doplnil Konečný. Nevšedné zážitky podľa neho sľubuje aj jedinečná nočná sekcia Za hranicou kultu. Spojivom jej titulov bude tento raz ústredná téma rodiny - neraz dysfunkčnej, bizarnej, pokrivenej, ale napriek tomu vždy nesmierne dôležitej. Akreditácie na 17. ročník Cinematik sú v predaji na oficiálnej stránke festivalu www.cinematik.sk.