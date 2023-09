Filmový festival EKOTOPFILM - ENVIROFILM štartuje o týždeň

Bratislava 20. septembra (OTS) - O týždeň štartuje 50. Ročník medzinárodného filmového festivalu EKOTOPFILM – ENVIROFILM, na ktorý sa tento rok prihlásilo 1691 filmov. Dychberúci dokument Amazing Planet príde na festival osobne predstaviť oceňovaný fotograf Filip Kulisev. Porota festivalu sa rozhodla udeliť poctu HONOUR OF EKOTOPFILM 2023 zaujímavému projektu Blue Religion, ktorý zmenil pohľad na ochranu oceánov. Pozrite si katalóg všetkých filmov a vyberte si z programu festivalu, ktoré dokumenty si nenecháte ujsť. Vstup a všetky sprievodné akcie EKOTOPFILMu sú ZADARMO.Foto: Blue ReligionJubilejný ročník festivalu vypukne 25. až 29. septembra 2023 v Bratislave a v Banskej Bystrici. Môžete sa tešiť na množstvo svetových filmových premiér, zahraničných hostí a dokonca film vytvorený umelou inteligenciou.„Tento rok je filmový program skutočne bohatý. Je náročné vybrať iba pár zo širokej ponuky. Za mňa je však jeden z najočarujúcejších filmov dielo Divoká Argentína – Krajina vody. Divák uvidí nielen nádherné zábery prírody, ale aj dopad prírodných katastrof na tento raj na zemi. Uvidíme a uvedomíme si, ako všetko so všetkým súvisí,“ vysvetľuje programová riaditeľka festivalu Alena Janáči.Jubilejný ročník sa nesie v znamení motta ZACHRÁŇME ORIGINÁL. Za 50 rokov ubudlo na celom svete 70 percent populácie žralokov. Každú minútu ich zomrú na svete stovky a to kvôli polievke z ich plutiev. Na ochranu oceánov vznikla pozoruhodná organizácia s názvom Blue Religion, ktorej sa EKOTOPFILM rozhodol udeliť poctu HONOUR OF EKOTOPFILM 2023.„Túto organizáciu založila Slovenka Lucia Baranová, ktorú poháňa láska k oceánu a túžba po pozitívnej zmene. Lucia trávila čas odmalička pod morskou hladinou. Túžbu po ochrane prírody začala cítiť, keď sa presťahovala do Indonézie, keď mala 16 rokov a začala sa učiť, ako sa stať profesionálnym potápačom. Po prvom stretnutí so žralokom sa jej láska k týmto kráľom morí prehĺbila. Keďže populácia týchto zvierat nebezpečne rýchlo klesá, rozhodla sa založiť vlastnú organizáciu na ich ochranu. Postupne do ochrany zapojila silnú komunitu z celého sveta. Sídlo majú v Mexiku, ale po svete stovky nadšencov, ktorí ich podporujú,“ objasňuje Alena Janáči výber, kto získa toto prestížne ocenenie.Foto: Blue ReligionÚchvatný film Amazing Planet príde na festival predstaviť fotograf Filip Kulisev. Cestovateľ a fotograf sa za uplynulé desaťročie prepracoval do svetovej špičky vo fotografovaní prírodných scenérií a na konte má už 12 kníh a mnohé medzinárodné ocenenia.„Film Amazing planet je dychberúce dielo, podfarbené hudbou z najlepších holywoodskych filmov. Vďaka pohľadom z výšky vidíme mnoho detailov, ktoré nám bežne ostávajú skryté. Uvidíme ostrovčeky v tichomorskej Polynézii, Melanézii a Mikronézii, podmanivú atmosféru na plážach Seychelov či pekelné potoky lávy na Havajských ostrovoch. Rovnako krajiny plné ľadu a snehu. Bude sa na čo pozerať. Filip Kulisev príde aj osobne porozprávať, ako zábery vo filme vznikali," pozýva programová riaditeľka festivalu Alena Janáči.Na festivale vás v tomto ročníku čaká množstvo fascinujúcich dokumentov. Nenechajte si ujsť filmy Korene – Zázrak pod zemou, Život na ostrove Mohéli, Nová Zem – Kalinažský sen, Žralok tisícich mien, Divoký východ Poľska, Divoká Argentína – krajina vody či Brearth – Posledný nádych človeka na Zemi.Foto: BrearthTieto filmy dokazujú, že za 50 rokov existencie ekologického filmového festivalu zmizli z planéty celé ekosystémy a vymreli celé živočíšne druhy, iné sú na pokraji vyhynutia. Presvedčíme vás o tom na 50. ročníku EKOTOPFILM - ENVIROFILM 25. až 29.9. 2023 v Bratislave a v Banskej Bystrici. Vstup na festival a všetky jeho sprievodné akcie sú ZADARMO. Viac informácií nájdete na webe ekotopfilm.sk a na sociálnych sieťach EKOTOPFILM.Link na event Bratislava: https://fb.me/e/2LbvTnwYq Link na event Banská Bystrica: https://fb.me/e/PD0bkKD4