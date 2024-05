Filmový festival v Cannes premietne pokračovanie Môj sused Totoro

Cannes 18. mája (TASR) – Filmový festival v Cannes premietne v pondelok štyri krátke animované filmy z dielne Studia Ghibli, okrem iného aj pokračovanie filmu Môj sused Totoro, vyhlásili v sobotu organizátori festivalu. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Festival uvedie krátkometrážne filmy filmov Jadosagaši (Hľadanie domova), Kemushi no Boro (Húsenica Boro) Pan-dane to Tamago-hime (Pán Cesto a princezná Vajíčko) a Mei to Koneko basu (Mei a mačiatkobus). Všetky štyri filmy je možné pozrieť si iba v múzeu Studia Ghibli v japonskom meste Mitaka, tri z nich ešte za hranicami Japonska premietané neboli. Za pokračovanie filmu Môj sused Totoro z roku 1989 je považovaný film Mei to Koneko basu z roku 2002.



Premietanie filmov bude súčasťou výnimočnej udalosti, pretože štúdio ako vôbec prvý kolektív v histórii festivalu získalo čestnú Zlatú palmu. Toto ocenenie je zvyčajne vyhradené pre jednotlivcov.



Tvorca filmov a spoluzakladateľ štúdia, 83-ročný Hajao Mijazaki, sa festivalu osobne nezúčastní, počas ceremónie ho na pódiu zastúpi jeho syn Goro, uviedli organizátori festivalu.



Mijazaki sa na verejnosti objavuje iba sporadicky. Tvorí aj napriek tomu, že už niekoľkokrát ohlásil odchod do dôchodku, jeho najnovší film Chlapec a volavka uviedli kiná minulý rok.



Studio Ghibli získalo počas 40 rokov svojej existencie nielen americkú filmovú cenu Oscar, ale tiež množstvo fanúšikov po celom svete. Medzi jeho najznámejšie filmy patria spolu s filmom Môj sused Totoro napríklad aj Cesta do fantázie, Princezná Mononoke alebo Howlov kráčajúci hrad. Lesný duch Totoro sa tiež stal súčasťou loga animačného štúdia.