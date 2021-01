Filmový festival v Cannes presunuli pre pandémiu z mája na júl

Paríž 27. januára (TASR) - Medzinárodný filmový festival vo francúzskom meste Cannes sa organizátori rozhodli z dôvodu pretrvávajúcej pandémie nového koronavírusu preložiť na júl. Konať sa bude 6.-17. júla, a teda približne o dva mesiace neskôr oproti pôvodne plánovanému termínu. Organizátori to oznámili v stredu vo vyhlásení, z ktorého citovala agentúra AFP.



"Ako bolo oznámené už uplynulú jeseň, festival v Cannes si vyhradil právo na zmenu svojho termínu v závislosti od globálneho vývoja zdravotnej situácie," uviedli organizátori. "Festival, pôvodne plánovaný v čase od 11. do 22. mája 2021 sa preto bude konať od utorka 6. do soboty 17. júla 2021," dodali.



Agentúra AP uvádza, že organizátori konanie festivalu posunuli v nádeji, že v júli sa tak bude môcť uskutočniť aj s fyzickou účasťou divákov. Podrobnosti o tom, ako bude aktuálny ročník vyzerať, však zatiaľ nezverejnili.



Filmový festival v Cannes sa vlani vôbec nekonal. Organizátori ho z dôvodu šírenia nového koronavírusu a s tým spojených obmedzení zhromažďovania najskôr presunuli na prelom júna a júla, nakoniec ho však úplne zrušili. Konkurenčné festivaly v Benátkach a Berlíne (Berlinale) sa uskutočnili za sprísnených hygienických opatrení, pripomína AFP.



Festival v Cannes každoročne obvykle priláka približne 45.000 divákov, z toho zhruba 4500 novinárov. Toto najväčšie podujatie svojho druhu na svete bolo pred pandémiou koronavírusu zrušené len raz, a to v čase vypuknutia druhej svetovej vojny v roku 1939.



Paralelne s hlavnou súťažou sa na festivale v Cannes koná tzv. filmový trh, ktorý je najväčším trhom pre producentov, distribútorov, kupcov a ďalších ľudí z filmovej brandže.



Vlani sa festival síce nekonal, no organizátori zverejnili zoznam 56 filmov, ktoré zaradili do svojho oficiálneho výberu. Pri premietaní na iných festivaloch či v kinodistribúcii tak tieto snímky mohli byť uvádzané pod značkou "Oficiálny výber Cannes 2020". Vo výbere sa ocitli napríklad filmy od režisérov ako Wes Anderson, Francois Ozon či Steve McQueen.



Posunutie svojho termínu ohlásil ešte v decembri aj berlínsky filmový festival Berlinale. Namiesto plánovaného februára sa Berlinale bude konať neskôr a v dvoch fázach: 1.-5. marca len virtuálne pre ľudí z filmovej brandže a v júni, keď by mali byť víťazné a vybrané filmy premietané už aj s účasťou divákov.