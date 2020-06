Filmový festival v Cannes zverejnil 56 snímok oficiálnej selekcie

Cannes 4. júna (TASR) - Organizátori medzinárodného filmového festivalu vo francúzskom meste Cannes zverejnili v stredu výber 56 filmov, ktoré zaradili do oficiálnej selekcie, a to napriek tomu, že tento rok sa festival z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 neuskutoční. Informovala o tom agentúra AFP.



V poradí 73. ročník prestížneho filmového festivalu v Cannes sa mal pôvodne konať v termíne 12.-23. mája. Organizátori ho z dôvodu šírenia nového koronavírusu a s tým spojených obmedzení zhromažďovania najprv presunuli na prelom júna a júla, avšak nakoniec aktuálny ročník úplne zrušili. Toto najväčšie podujatie svojho druhu na svete bolo zrušené doteraz len raz v súvislosti s vypuknutím druhej svetovej vojny v roku 1939.



Napriek tomu, že sa festival v roku 2020 konať nebude, vybrané filmy budú môcť byť pri premietaní na iných festivaloch či v kinodistribúcii uvádzané pod značkou "Oficiálna selekcia Cannes 2020".



"Tento výber ukazuje, že kino je stále živé, rovnako ako to bolo počas lockdownu," povedal umelecký riaditeľ festivalu Thierry Frémaux. "Kino nie je mŕtve, nie je dokonca ani choré," uvádza sa na webovej stránke festivalu.



Medzi vybranými snímkami sú napríklad The French Dispatch amerického režiséra Wesa Andersona, film Été 85 Francúza Francoisa Ozona, Lovers Rock britského režiséra Stevea McQueena či dielo japonskej režisérky Naomi Kawaseovej True Mothers rozprávajúce príbeh o adopcii. Nachádza sa medzi nimi 15 snímok, ktoré sú režisérskymi prvotinami - čo je viac než štvrtina v porovnaní s desiatimi takýmito filmami vlani.



Členovia výberovej komisie pracovali počas pandémie najmä z domu a filmy na zhliadnutie, o ktorých následne medzi sebou diskutovali vo virtuálnom priestore, dostávali cez internet.



Tento rok bolo do oficiálnej selekcie prihlásených po prvý raz viac než 2000 filmov. Výberová komisia sa snažila zvýšiť aj počet ženských režisérok. Hoci tento rok svoje filmy na festival v Cannes prihlásilo menej režisérok než vlani - 532 v porovnaní s 575 v roku 2019 - do oficiálnej selekcie ich vybrali 16, čo je o dve viac než pred rokom.